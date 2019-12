A Whisper Of A Horrendous Soul

Ein starker Schwedentod-Release mit einem Eigenanteil von annähernd Null Prozent!

Es ist natürlich extrem reizvoll, seinen Idolen insoweit nachzueifern, dass man irgendwann verschiedene Parameter gar nicht mehr unterscheiden kann und man es schließlich auch geschafft hat, den Sound der Haupteinflüsse eins zu eins zu adaptieren. Im Falle von NOCTURNAL HOLLOW geht diese Heldenverehrung allerdings inzwischen eine Spur zu weit; die Südamerikaner haben bereits auf ihrem letzten Album eine Ode auf den schwedischen Death Metal gesungen und sich Bands wie ENTOMBED, GRAVE und UNLEASHED so weit angenähert, dass die Eigenständigkeit völlig verschluckt wurde. Auf "A Whisper Of A Horrendous Soul" treibt die Kapelle es nun jedoch auf die Spitze und kloppt wirklich jede Note mit jenem dreckigen Rotz herunter, den ENTOMBED Ende der 90er während der zwischenzeitlichen Neuorientierung ins Copyright-Register eingetragen hat. Und so derbe und dreckig und letztlich auch cool das klingen mag: Hier ist einfach zu frech geklaut worden!

Rein musikalisch wird man sich als Elchtod-Verfechter indes sicher nicht beklagen können; die Venezuelaner sind extrem nah am Original, haben auch bei der Produktion genau jene Aspekte betont, die dereinst in Skandinavien populär waren, und warten selbst bei den Lead-Gitarren mit feinen verspielten Parts auf, die sich nahtlos in das schmutzige Geprügel einfügen. Aber wäre es insgesamt nicht einfach besser, wenn man zumindest hier und dort Position beziehen könnte - Position für eine sicherlich talentierte Band, die sich nun schon seit einiger Zeit hinter den vielen tollen Vorlagen der Urväter des Genres versteckt?

Nein, offenbar hat NOCTURNAL HOLLOW hieran wenig Interesse und möchte stattdessen lieber auf den bereits vorgeturnten Pfaden weiterrennen. Das sei den Musikern gestattet, allerdings dürfen sie in diesem Fall auch nicht erwarten, dass man ihnen blind aus der Hand fressen wird. "A Whisper Of A Horrendous Soul" ist zweifelsohne ein richtig gutes Death-Metal-Album, doch es bleibt der Wermutstropfen, dass sich die Scheibe ausschließlich aus Zutaten zusammensetzt, die vor Jahrzehnten zum ersten Mal verkostet wurden. Und das ist einfach ein Hindernis; vielleicht nicht sofort, aber sicherlich auf lange Sicht!