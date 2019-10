So klingt der NOEKK 2.0.

Ein gutes Jahr hat es gebraucht, bis der NOEKK nach der "Carol Stones And Elder Rock"-EP, dem mit Freude registrierten Lebenszeichen nach einer Dekade Stille, nun das Comeback-Album präsentiert. Und nun ist auch die E-Gitarre wieder zurück, denn auf der EP gab sich der NOEKK eher von seiner zarten, akustischen Seite. Gleich die ersten beiden Lieder zeigen, dass F.F. Yugoth und Funghus Baldachin, auch bekannt als Schwadorf und Helm von EMPYRIUM, besondere Musiker sind. Anmutig und feinfühlend ist ihre Kompositionsweise, Effekthascherei und Stereotypen sind ihnen fremd.

Allerdings stelle ich fest, dass dieser NOEKK 2.0 nach wie vor etwas schüchterner ist als zu Anfang des Jahrtausends, als noch kauziger 70s-Orgelprog angesagt war. Heuer streuen sich immer wieder atmosphärische Klänge ein, die Orgel wurde reduziert und die Akustikgitarre ist wie schon auf der EP immer noch präsent. Insgesamt ist dies ein feiner Mix, aber man muss schon oft und konzentriert hören, um das Potential dieser Musik zu erfassen. Auf "Waltzing In Obscurity" wirkt alles ziselierter, kunstvoller aber eben auch reduzierter. Ich würde mir dann aber doch mal den ein oder anderen melodischen Knalleffekt wünschen, vor allem bei den Vocals. Alte NOEKKianer wissen doch, wie wunderbar pathetisch sich Helms Gesang aufschwingen kann. Das passiert hier aber nicht.

Wie schon "Carol Stones And Elder Rock" hat man sich von Gedichten des Künstlers Peter Wolfgang Kassel inspirieren lassen. Eventuell lässt sich hieraus die Zurückhaltung des aktuellen NOEKK erklären, den Herr PWK soll ein eher zurückgezogener Geselle sein. In einer limitierten sechzigseitigen Artbook-Auflage sind seine Gedichte abgedruckt und sogar grafisch illustriert. Eventuell gewinnt die Musik in Kombination mit dieser Aufmachung an Wert, so ganz ohne finde ich aber die etwas schrullige Orgelprogvariante interessanter.