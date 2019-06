Schatzkammer oder Mottenkiste?

Aus welchem Grund die Labeleigner von Nuclear War Now! diesmal so tief in die Mottenkiste gegriffen haben, um eine reichlich angestaubte Rarität wie "888" noch einmal an die Oberfläche zu befördern, ist schon ein echtes Rätsel. Die 2-Track-MLP ist bis heute der einzige Release der australischen Underground-Extremisten, die zwar seinerzeit schon Pionierarbeit für den scharzmetallischen Bereich leistete, aus heutiger Sicht aber dennoch nicht relevant für die Entwicklung des Genres war - zumindest außerhalb der eigenen Heimat.

Blickt man stolze 31 Jahre später auf 'Lovecraft' und 'Premature Creation', spürt man zwar den Geist der drei wichtigen VENOM-Releases, hat aber nicht das Gefühl, man hätte eine Menge verpasst, wäre man nicht mit den Herrschaften aus Sydney in Verbindung gekommen. Das Material ist relativ rumpelig arrangiert, hat zwar eine sehr ansprechende, morbide Atmosphäre, gelangt aber nicht an jenen außergewöhnlichen Charme, den die Acts aus dem hohen europäischen Norden nahezu parallel ausstrahlten.

Nichtsdestotrotz: NOMENCLATURE DIABLERI ist allem Anschein nach immer noch aktiv und will mit dieser Neuauflage noch einmal auf sich aufmerksam machen. Schlecht sind die beiden Stücke beileibe nicht, doch sollte sich die Band ausschließlich daran aufhängen wollen, wird es für die Zukunft doch relativ eng - zumal man sich offenbar nie schlüssig war, ob doomiges Midtempo oder überhastetes Uptempo nun favorisiert ist. Lassen wir uns aber überraschen,was noch passiert; "888" ist allerdings dennoch lediglich für Sammler interessant!