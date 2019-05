Entschlossen und heavy - aber leider sehr eintönig!

Traditionellen nordischen Black Metal, wie er seinerzeit in Bergen, Oslo und Co. produziert worden ist, versprechen die Musiker von NORNÍR auf ihrem neuen Album, suggerieren dabei jedoch auch Inhalte, die man auf "Verdandi" nur in Teilen wiedererkennen kann. Im Großen und Ganzen orientiert sich die hiesige Truppe nämlich eher an den ersten Gehversuche des Viking-Genres, widmet sich Acts wie THYRFING und EINHERJER, geht aber vergleichsweise schlicht und eintönig vor und kann die Magie der frühen Tage zu keinem Zeitpunkt wirklich wiederbeleben.

Die große Schwierigkeit, mit der sich "Verdandi" konfrontiert sieht, ist das geringe Maß an Abwechslung, das spätestens zur Halbzeit auch dem ambitioniertesten Gehversuch seine Reize nimmt. NORNÍR variiert weder beim Tempo, noch bei der vermeintlich hymnischen Herangehensweise, und auch wenn die Scheibe von vielen einprägsamen Harmonien durchzogen ist, gleichen sich die Songs zum Ende hin doch sehr stark und senken den Wiedererkennungswert der individuellen Kompositionen auf ein Minimum.

Was man der Band allerdings lassen muss, ist ein sehr entschlossenes Auftreten in Sachen Performance, ein hohes Energieaufkommen und schließlich auch eine angenehme Brachialität, die jeden verweichlichten Auftritt in der Pagan-Szene wieder ad absurdum führt. Zumindest unter diesen Aspekten ist "Verdandi" mit sehr guten Basics versorgt und erfüllt die Voraussetzungen für einen empfohlenen Lauschangriff voll und ganz. Schade ist eben nur, dass dem Songmaterial in kreativer Hinsicht recht schnell die Puste ausgeht und die Musiker kein großes Interesse an einer vielfältigeren Präsentation zeigen. "Verdandi" ist nicht wirklich schlecht, dies würde alleine schon die Betrachtung der motivierten Darbietung ausschließen, aber es fehlt einfach an Schlüsselelementen, an die man sich auch im Nachhinein gerne zurückerinnern könnte. Abwechslung als Zauberwort könnte hier für die Zukunft Wunder wirken!