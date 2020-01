Starre Andersartigkeit versus kreatives Potenzial

Zugegeben: Ganz so schlimm wie die letzte EP ist der aktuelle Release der NOSEHOLES nicht - was aber sicherlich immer noch nicht gleichbedeutend damit ist, dass "Ant And End" zu den genießbaren Veröffentlichungen des gerade zu Ende gegangenen Kalenderjahres zählt. Die Band hat sich immer noch zur Aufgabe gemacht, Post-Punk und Wave zu einem noisigen Gemisch zusammenzufügen, das einerseits tanzbar, andererseits aber auch mächtig bizarr sein soll. Und egal von welcher Seite man die Tracks der neuen Scheibe auch betrachtet: Es bleibt etweas extrem Befremdliches, das sich nicht zuletzt über die ziemlich montone Stimme von NOSEHOLES-Frontdame ZooSea transferiert wird.

Über weite Strecken ist "Ant And End" aber auch eine deformierte Hommage an die jüngeren Eskapaden der DRESDEN DOLLS: Da gibt es klassisches Instrumentarium, jazzige Wendungen, entstellte Kammermusik, ein wenig Psychobilly und hin und wieder auch ein bisschen Soundtrack-Flair, leider jedoch in einer derart eigentümlichen und monotonen Mixtur, dass die vielen Feinheiten gar nicht erst zum Ausdruck kommen können. Der meist einheitliche Groove verbaut der Band einige Wege und ist das nächste nervtötende Element, mit dem sich die Hörerschaft herumplagen muss - und der letzte Sargnagel, der auch "Ant And End" die internationale Tauglichkeit vermasselt.

Eine Entwicklung ist zwar erkennbar, aber von wirklich spannenden Sounds sind die NOSEHOLES noch weit entfernt. Und dabei scheitert man nicht einmal an Talent oder Potenzial, sondern schlicht und ergreifend an der Sturheit, mit der die Band Kreativität erzwingen will. Schade? Nun ja, jeder ist schließlich seines eigenen Glückes Schmied. Vielleicht klappt es ja im dritten Anlauf...