Atmosphärischer Black Metal aus der Ukraine.

Tristan Nuit aus der Ukraine betreibt das Ein-Mann-Projekt NUITVILLE. Mit "When The Darkness Falls" will er dem Blackgaze huldigen. Auch für das enorm ansehnliche Artwork ist er verantwortlich. In diesem Bereich hatte sich der junge Herr schon einen Namen gemacht (ANGERED CROWD, OLD SCYTHIA), als Musiker trat er aber noch nicht in Erscheinung. Diese EP steckt nun tief im Post-Black-Metal, und man kann vor dem Multi-Instrumentalisten Nuit nur den Hut ziehen.

Der tiefdunkle Opener, der mich phasenweise an HELHEIM oder PANOPTICON erinnert, überzeugt mit seinen garstigen, aber recht gut verständlichen Gesängen ebenso wie mit dem simplen Drumming und den postschwarzen Gitarrensounds. Wer auf grünen Black Metal abfährt und gerne auch eine Prise Cascadian Black Metal genießt sollte hier seine Freude haben. 'Cold Water' ist wieder völlig unnorwegischer Black Metal, also eher nichts für den Kollegen Stehle. Trotzdem ist hier amtlich Atmosphäre im Spiel, auch die fast geflüsterten Passagen überzeugen. Ja, und nach drei Songs ist dann alles wieder vorbei. 'Recueillement' ist ein Cover von AMESOEURS, einer mir bisher unbekannten französischen Blackgaze-Band. Deutlich treten hier Post-Punk- und New Wave-Elemente in den Vordergrund, die ich eigentlich sehr mag. Zu den ersten beiden Tracks passen sie aber nicht so gut.



Diese EP läuft nur 18 Minuten, sechs davon sind eine Coverversion. Daher kann ich sie nur als Appetizer sehen. In diesem Kontext funktioniert die Sache super, ich würde mir sofort und gerne neue NUITVILLE-Songs anhören, dann bitte auf Albenlänge. Bis dahin wäre es spannend zu sehen, ob die Pop-Punk-Elemente aus dem Coversong mehr Raum einnehmen - oder man stärker vom kaskadischen Metal geprägt wird. Beides fände ich spannend, einzig, die Mischung gibt mir nicht so viel. Insgesamt ein interessanter Einstand.





Anspieltipps: When The Darkness Falls.