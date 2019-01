Neuauflage mit zwei starken Bonustracks

Ein kleines Déjà-vu gab es für mich beim ersten Genuss des neuen NUMENOR-Albums "Chronicles From The Realms Beyond", denn unerklärlicherweise kamen mir die insgesamt zehn Songs größtenteils fürchterlich bekannt vor. Eine kurze Recherche erklärt diesen Umstand allerdings schnell, denn auch wenn sich der Titel leicht geändert hat und die Platte mit einem durchaus schicken neuen Retro-Artwork veredelt wurde, entspricht das Songmaterial nahezu komplett dem bereits 2017 veröffentlichten Album "Chronicles", das mir damals bereits zur Rezension vorlag. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Großteil des Albums verweise ich an dieser Stelle dementsprechend auch auf meine damaligen Zeilen, während ich mich hier vor allem mit den Neuerung dieser Auflage auseinandersetzen werde.



Insbesondere ist mir von den Serben die Eigenständigkeit im Gedächtnis geblieben, mit der sich das Quintett zwischen Power Metal und rasendem Schwarzmetall bewegt und so einen ganz eigenen Sound kreiert. Einzig die Gesangsleistung von Despot Marko Miranović war damit der größte Schwachpunkt des Materials, der für mich einen Sprung in höhere Punkteregionen verhinderte. Die wichtigste Frage ist also, ob diese Schwachstelle für die insgesamt zwei neuen Kompositionen, die der Neuauflage als Bonus beigegeben wurden, ausgemerzt werden konnten. 'The Hour Of The King' geht jedenfalls schon einmal gut los, versprüht insbesondere bei der Gitarrenarbeit jede Menge BLIND GUARDIAN-Vibes und auch Miranovićs Gesänge dröhnen kraftvoll und überzeugend aus den Boxen. Ein feines Gitarrensolo rundet schließlich einen wirklich starken Track ab, der eine echte Bereicherung für die Neuauflage des Albums darstellt. 'Lord Of Chaos' zeigt im Anschluss dann das zweite Gesicht der Band, dröhnt mit eisiger BATHORY-Epik aus den Boxen und schielt auch bei der Gitarrenarbeit ganz klar in Richtung Black Metal. Natürlich muss sich der Hörer an diesen rasanten Stilwechsel erst gewöhnen, doch ebenso wie die andere frische Komposition kann auch dieser Track auf ganzer Linie überzeugen.



Unter dem Strich wird "Chronicles From The Realms Beyond" durch die beiden neu hinzugenommenen Songs ordentlich aufgewertet und auch wenn die Kritikpunkte des originalen Releases hiervon nicht komplett aufgewogen werden können, katapultiert es den Silberling doch in Acht-Punkte-Regionen. Ob sich die erneute Anschaffung für Besitzer von "Chronicles" wirklich lohnt, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Solltet ihr von NUMENOR aber noch nichts gehört haben, dann solltet ihr aber definitv zur stärkeren Neuauflage greifen!