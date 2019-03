Nur eine Duftmarke im Instrumental-Rock-Gemüsegarten?

Ihr kennt sie vielleicht. Meist treten sie im Vorprogramm auf. Musiker, die alleine auf der Bühne stehen, einen Rhythmus oder eine kleine Melodie spielen, die sich dann auf wundersame Weise zu einem Sound-Ungeheuer auftürmt. "Looper" heißt das Gerät, man kann damit eine kurze Sequenz live aufnehmen und diese wird automatisch endlos wiederholt, während man etwas Neues dazu spielen kann.



NYOS aus Finnland ist solch ein Duo, bestehend aus einem Drummer und einem Looper-Mann mit Gitarre. Und was man auf "Now." hört, ist durchaus solider Stoff, vor allem weil die sich überlagernden Gitarrenschichten, die hin und wieder auch ziemlich noisig-flirrend im Gehirn rumsausen, von interessanten Echt-Drum-Patterns untermalt werden. NYOS klingt oftmals wild, wie beim rauschenden 'Zebracazebra', es wird aber auch flockiger Instrumental-Rock der Marke MAYBESHEWILL geboten ('Tiglio'). 'Mutante' ist eine recht bizarre, experimentelle Musikmasse, die sich bei 'Death Star' zu etwas garstigem und zähem verdichtet, und mit dem jazzig-ambienten 'Aveiro' ausklingt. Keyboards sucht man bei NYOS allerdings vergeblich.



Es sind also insgesamt recht kurzweilige 39 Minuten. Ob sie nun in der weiten Welt progressiver Musik mehr als nur eine Duftmarke setzen, wird sich aber zeigen müssen. Denn was NYOS fehlt - und damit unterscheiden sie sich kaum von anderen Loop-Rockern - ist noch eine Spur Tiefe, Ausdruckskraft oder irgendetwas, das Mehrwert schafft. Denn obwohl die Hörerfahrung für dem Moment immer cool ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich "Now." nach der Rezension noch einmal bewusst anhören werde. Es ist aber durchaus möglich, dass ein Live-Gig hier weiterhilft.