Live immer eine Bank!

Die Italiener zählen nicht nur daheim zu den Vorreitern der Stoner-Rock-Szene, OJM genießt auch weit über die Grenzen der Heimat hinaus einen verdammt guten Ruf. Zu Recht, denn die Formation aus Treviso versteht es seit mehr als 20 Jahren, für ansprechende Tonträger, und noch viel mehr für überaus intensive Live-Shows zu sorgen.

Eine solche war mit Sicherheit auch an jenem Juniabend im Jahre 2011 zu erleben, als das Quartett im "Rocket Club" in Landshut gastierte. Die Truppe war damals unterwegs, um ihr kurz zuvor veröffentlichtes, fünftes Langeisen "Volcano" vorstellig zu machen. Offenbar überaus erfolgreich, denn die Tournee wurde mehrfach prolongiert und sollte im Endeffekt bis 2013 andauern. Die Aufnahmen der Show dürften jedoch ganz gut archiviert worden sein, schließlich hat sie Drummer Max Ear erst im März des letzten Jahres entdeckt. Da der Mitschnitt allerdings für gut empfunden wurde, ging es recht bald an die Arbeit, um das vorliegende Live-Album zu generieren. Coole Sache, schließlich darf sich der nach Live-Musik hungrige Fan der Band nun die Truppe zumindest auf Konserve live in die heimische Anlage holen.

Und das sollte ein echtses Vergnügen darstellen, denn der Sound klingt zwar rau, aber keineswegs verwaschen oder gar diffus. Im Gegenteil, man merkt die Intention der Band, den Fans einen authentischen Live-Mitschnitt liefern zu wollen, von Beginn an. Schließlich wurden noch nicht einmal die doch etwas schrägen Feedback-Orgien zu Beginn des sowohl "Volcano", wie auch die Show eröffnenden 'Welcome' nachbearbeitet. Zwar lassen sich im weiteren Verlauf noch einige weitere "Fiep"-Geräusche dieser Art vernehmen, der Stimmung im Club selbst tat das aber logischerweise keinen Abbruch. Auch auf Tonträger nicht, wobei hinzuzufügen ist, dass einige der Songs auch in dieser Live-Darbietung gehörig an Energie zugelegt haben. Etwa 'Ocean Hearts', oder auch '2012', das nicht nur auf "Volcano" den Schlussakkord markierte, sondern auch die Show offiziell beendete. Die Band selbst wusste aber, dass die Fans noch etwas hören wollten, und kredenzte mit dem von DEEP PURPLE und GOTTHARD bekannten 'Hush' einen Evergreen für den Nachhauseweg.

Den traten die Zuseher bestimmt hochzufrieden an, denn nicht nur die insgesamt sechs Tracks des im Rahmen dieser Tournee vorstellig gemachten Drehers kamen bestens an, OJM wurde die gesamte Spielzeit über lautstark bejubelt. Kein Wunder, die Italiener präsentierten eine ausgewogene und entsprechend goutierte Setliste (die obendrein auch das beschwingte 'Sixties' sowie die live immer wieder wunderprächtige Hymne 'Desert' beinhaltete) und stellten damit ihren Ruf einmal mehr unter Beweis.