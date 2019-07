Ein Mann geht seinen Weg - gerne auch ohne jegliche Rücksicht

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass OBTURATE-Mastermind Phobos das erste Album seines neuen Projekts komplett in Eigenregie umgesetzt hat, verdient "The Bleeding Mask Of Dread" eine Menge Beifall. Der moderne Death-Metal-Blast der französischen One Man Army ist sowohl technisch als auch im Hinblick auf das abwechslungsreiche Songwriting hervorragend in Szene gesetzt und zeugt von einem musikalischen Grundverständnis, das die teils doch primitiven Ketten, die sich um die Todesblei-Szene gelegt haben, ohne große Anstrengungen zu sprengen weiß.



"The Bleeding Mask Of Dread" überzeugt auf der einen Seite mit seiner extrem brutalen Ausstrahlung, auf der anderen Seite aber auch mit seinem stetigen Brückenschlag zwischen derben, Elchtod-geprägten Old-School-Zitaten und zeitgemäß aufbereiteten Thrash-Salven, von denen vor allem die zweite Hälfte des neuen Albums prall gefüllt wird. Am stärksten ist OBTURATE aber dennoch, wenn die Songs mit heftigen Grooves in Fahrt geraten und sich in der breiten Schnittmenge zwischen THE HAUNTED und OBITUARY einsortieren - denn so weitreichend dürften auch die Einflüsse sein, die Phobos hier verarbeitet. Die frühe Schule des amerikanischen 90er Stoffs macht sich hier ebenso bemerkbar wie die grobere Knüppelei, die Acts wie DISMEMBER und ENTOMBED seinerzeit salonfähig gemacht haben. Und dennoch haftet "The Bleeding Mask Of Dread" etwas permanent Eigenständiges an, nicht zuletzt im beinahe Hardcore-affinen Gebell des Alleinunterhalters, der auch in diesen Sequenzen problemlos seinen Mann steht.



Eine Platte wie diese muss man alleine handwerklich schon mal bewundern, geschweige denn dass man sich ein Urteil darüber erlaubt, zu welchen Leistungen der OBTURATE-Gründer noch fähig sein wird. "The Bleeding Mask of Dread" ist ein verrohter Orkan, der alles aufgreift, was Death Metal auszeichnet. Das mag in der Summe nicht mal sonderlich originell sein, aber es ist schlicht und ergreifend richtig stark gemacht!



Anspieltipps: Unknown Breed, Underneath Your Skin, Wear Their Flesh