Moderner Prog mit großartigen Harmonien

Was würde wohl geschehen, wenn die Jungs von BILLY TALENT plötzlich auf Prog Rock machen würden? Oder wie würde es sich wohl anfühlen, wenn KING CRIMSON in einer aktuellen Reboot-Fassung mit Independent-Sounds experimentieren würde? Schon einmal darüber nachgedacht, ob PROTEST THE HERO als 70's-Dinosaurier eine andere Figur abgeben würde als in der aktuellen Form? Nun, man kann viele eigentlich absurd erscheinende Inkarnationen basteln, doch sobald man sich etwas eingehender mit dem neuen Album von ODD PALACE auseinandergesetzt hat, erscheinen all diese seltsamen Kombinationen gar nicht mehr so abwegig.



Die Briten setzen ihren Fuß sicherlich sehr weit in die Prog-Rock-Tür hinein, lassen sich aber von traditionellen, geschweige denn konventionellen Sounds in dieser Sparte überhaupt nicht locken. Vielmehr schwört die Truppe auf einen alternativen Klang, den sie schließlich mit verschachtelten Arrangements und einer Vielzahl von außergewöhnlichen Harmonien füttert. Erinnerungen an die etwas abgefahreneren Stücke aus dem THE MARS VOLTA-Katalog werden wach, AT THE DRIVE-IN ist auch so eine Kapelle, deren nicht ganz so krassen Auswüchse irgendwo eine Verbundenheit zu den Songs von "Things To Place On The Moon" zeigen, und wenn man denn so will, kann man eigentlich jede Hookline-affine Modern-Rock-Combo ins Auge fassen, um Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen - denn wenn ODD PALACE in einem der zehn Songs an den Chorus geht, ist die gebotene Mischung stets explosiv und nachhaltig.



Eine ähnlich geschickte Verquickung von progressiven Klängen und alternativen Sounds habe ich damals bei PAIN OF SALVATION erlebt, bevor die Schweden mit ihren Harmonie-verliebten Platten durch die Decke gingen. Eine vergleichbare Entwicklung ist den Musikern von ODD PALACE aber auch zu prognostizieren; "Things To Place On The Moon" ist ein hervorragendes Album, das hier und dort Grenzen überschreitet, dabei aber keinesfalls polarisiert, sondern mit seinen unglaublich tollen Harmonien die Sterne vom Himmel holt. Fans der hier aufgeführten Acts können gar nicht anders und müssen sich dieses Teil beschaffen!



Anspieltipps: Things To Place On The Moon, The Alchemist, Liar's Attire