Das dreckige Dutzend.

Metalville kommt immer mal wieder mit kleinen Schätzchen daher, die entweder Raritäten beinhalten oder Fans beglücken, die sich nach längst vergriffenen Scheiben ihrer Lieblinge sehnen. Ein Beispiel des zweiten Falls liegt uns aktuell vor, denn einige Frühwerke von OHRENFEINDT werden nun im edlen Digipack-Look wiederveröffentlicht. Und hierunter zählt auch das zweite Album der Paulianer mit dem bescheidenen Titel "Rock'n'Roll Sexgott".

Wo stand die Band um Frontmann Chris Laut vor 15 Jahren? Mit "Schmutzige Liebe" konnten er und seine Kumpanen in Hamburg und Umgebung schon beachtliche Erfolge einheimsen und den Fans so manchen Samstagabend auf dem Kiez versüßen. Ein kleiner Dreh am Besetzungskarussell hier, ein bisschen mehr Vollgas-Rock'n'Roll dort, und fertig war das OHRENFEINDT-Zweitwerk, das im Januar 2006 das Licht der Welt erblickte.

Wer noch ein bisschen mehr Dreck und Kiezmentalität im Ursprung genießen, spätere Alben wie "Motor an!" und "Zwei Fäuste für Rock'n'Roll" klasse fand und die Hamburger Schnauze am sympathischsten findet, macht mit dem Kauf vorliegender Platte definitiv nichts falsch. Hier geht es straight nach vorne, die Gitarren rocken, die Refrains laden zum Schunkeln, Trinken und Grölen ein – textlich geht es einmal mehr um das Leben auf den Hamburger Straßen, Kamerad- und Freundschaft, allzu schmerzhafte Verluste und den dadurch entwickelten Drang zur "Jetzt erst recht"-Einstellung und den guten, alten Rock.

Dieser wird bei diesem Re-Release wie auch bei OHRENFEINDT im Allgemeinen nämlich damals wie heute groß geschrieben. Hundeschnauzenkalter AC/DC-Groove vermischt sich mit der ZZ Top-Coolness und der "…And we play Rock'n'Roll"-Plakette eines gewissen Herrn Kilmisters. Mal wird es seitens der Hamburger nachdenklicher, mal melodischer und mal locker flockig rockiger – wer hinter OHRENFEINDT stumpfen Deutschrock ohne Mehrwert vermutet, ist definitiv schief gewickelt.

Schon erstaunlich wie schnell die Zeit – hier sind es knapp 15 Jahre – vergeht, doch trotzdem kommt die Wiederveröffentlichung von "Rock'n'Roll Sexgott" frisch, kurzweilig und sehr unterhaltsam daher, der perfekte Soundtrack für einen langen Roadtrip Richtung Hansestadt Hamburg eben. Kiez, ich trink' auf dich!