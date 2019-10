Poppiger Jazz Prog und weiblicher Gesang auf Finnisch.

"Aika Ei Auta" von der finnischen Band OKTOPLUS hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, denn es ist schon 2013 erschienen. Offenbar startet man jetzt noch einmal eine Promo-Offensive, um den durchaus eigenständigen Progressive Rock unters Volk zu mischen. Zielgruppe wären Leute, die vor jazzigen Passagen in ihrem Prog und expressivem weiblichen Gesang in Landessprache nicht zurückschrecken. Ist man diesem zugeneigt, lässt sich "Aita Ei Auta" durchaus genießen, denn die Band pendelt locker zwischen künstlerisch gewandtem Art-Pop, oftmals leicht schrägen Jazz-Passagen und dem typisch skandinavischen Blumenprog. Dreh- und Angelpunkt ist Sängerin Eija Talo-Oksala, deren prägnante Stimme jedem Song ihren Stempel aufdrückt. Allerdings gelingt es ihr leider nur sehr selten, auch einmal eine Melodie so im Ohr zu platzieren, dass sie nachhaltig dort hängenbleibt. OKTOPLUS dümpelt mir zu oft einfach nur gefällig umher, was vor allem bei einer so langen Spielzeit (mehr als 60 min) ins Gewicht fällt. Am besten gefällt mir das emotional vorgetragene 'Rauhaton' und das leicht abgespacte 'Käärmeenhäntä'; wer dadurch eventuell angefixt wird, kann gerne mal auf Bandcamp schauen, ob es für mehr reicht.