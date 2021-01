Keine neuen Impulse in Sicht.

Die ungarische Band OMEGA DIATRIBE ist schon eine Weile unterwegs. Seit 2008 haben die Budapester Jungs schon vier Alben veröffentlicht, Nummer fünf nennt sich "Metanoia" und wurde von Jens Bogren produziert. Dieser Name bürgt für Qualität, sollte man meinen. Immerhin wurden Klassiker von AMON AMARTH und KREATOR in seinem Studio fabriziert.

Soundtechnisch ist das Werk dann auch ziemlich gut gelungen, keine Frage. Eine saubere, druckvolle Produktion, wie es sich für derlei Musik geziemt. Dazu gehört mit Sicherheit auch, das Schlagzeug mit entsprechenden technischen Möglichkeiten ein wenig zu tunen. Sei es drum. Bereits beim Opener 'You Can't Save Me' wird deutlich, dass OMEGA DIATRIBE etwas für hartgesottene Metalcore-Freaks ist. Der Song beinhaltet alles, was Liebhaber dieser modernen Spielart des Metals eben mögen. Die Gitarren mächtig tief gestimmt, der Gesang ultra angepisst und die Riffs abgehakt, fertig ist feinste Musik aus dem Core-Baukasten. Zu Beginn also vermag das Album zu gefallen und es macht sich Hoffnung breit, eine Sammlung toller Perlen zu entdecken.

Dem ist dann leider nicht ganz so. OMEGA DIATRIBE vermag diesem vor ein paar Jahren noch extrem beliebten Subgenre am Ende doch keine neuen Impulse verleihen. "Metanoia" plätschert reichlich vorhersehbar und ohne weitere Kracher vor sich hin. So richtig schlechte Songs sind allerdings ebenso wenig vertreten. Diese Aussage bekräftigt allerdings einmal mehr die Mittelmäßigkeit, mit der OMEGA DIATRIBE mit diesem Tonträger an mir vorbeirauscht. Fans von GOJIRA und Co. dürfen mal das eine oder andere Ohr riskieren, schaden tut es nichts. Aber wer eine Neubelebung des Metalcores wünscht, muss sich wohl noch etwas gedulden.