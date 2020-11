Die deutschen Punker bekommen Konkurrenz aus dem Sauerland.

Flotter Skate/Pop-Punk mit einer ordentlichen Portion Melodie und scharfsinnigen deutschen Texten - wenn einen im Angesicht des bevorstehenden Corona-Winters etwas aufheitern kann, dann wohl diese musikalische Kombination. Doch wer bei der genannten Liste von Zutaten an das neueste Werk der ÄRTZE denkt (das übrigens auch ganz hervorragend aus den Boxen dröhnt), dem sei gesagt, dass nicht nur in der Hauptstadt der Punk erblüht. Nein, auch aus dem sauerländischen Brilon kommt mit dem Quartett ONE TAPE vieversprechender Nachwuchs im Punk-Sektor, der mit "Goldfischglas" dieser Tage seinen zweiten Langspieler an den Start bringt.

Und eins kann man schon nach dem eröffnenden 'Hallo Hilfe' und dem folgenden Titeltrack 'Goldfischglas' festhalten: Die vier Jungs aus dem Sauerland sind in nur etwas mehr als einem Jahr seit dem Debüt "Raus" verdammt schnell erwachsen geworden. War der Erstling noch vor allem von jugendlichem Elan geprägt und ließ ein wenig den letzten Schiff vermissen, präsentiert sich "Goldfischglas" musikalisch extrem aufgeräumt und muss sich kompositorisch vor keiner Konkurrenz verstecken. So gibt es sowohl melancholische Töne zu hören, während Tracks wie 'Hallo' oder das bereits erwähnte 'Hallo Hilfe' praktisch nach wildem Pogo in einem kleinen Club schreien. Angetrieben werden die Nummern dabei vor allem von der exzellenten Gitarrenarbeit und dem charismatischen Organ von Fronter Mathis, das mich phasenweise ein wenig an Johannes Madsen (MADSEN) im positiven Sinne erinnert. Gleichzeitig sorgt der Sänger auch mit seinen Lyrics für den größten Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger und überzeugt mit tollen deutschen Textzeilen. Mal werden dabei Probleme unseres modernen Lebens thematisiert ('Goldfischglas'), mal dreht sich alles um die Liebe ('Anastasia') und auch politisch machen die Jungs mit ''Piss dich' eine ganz klare Ansage an das Reichbürgertum und sonstige rechte Strömungen und Parteien unserer Gesellschaft. Abgerundet wird die Scheibe schließlich von einer durchaus rohen und ungeschliffenen Produktion, die perfekt zum dargebotenen Songmaterial passt und kraftvoll aus den Boxen dröhnt, ohne dem aktuellen Wahn zu perfekten Hochglanzproduktionen zu folgen.

Eigentlich kann man dementsprechend auch jedem Fan von deutschem Punk Rock nur dringend raten, "Goldfischglas" einmal anzutesten, denn mit ONE TAPE macht sich gerade im Sauerland eine Truppe von Nachwuchsmusikern bereit, bald im Konzert der großen deutschen Genre-Acts mitzuspielen. Fehlt eigentlich nur eine Tour zum Album, denn die elf Songs dürften (nach Abklingen der aktuellen Pandemie) in einem kleinen schwitzigen Club erst ihr volles Potential entfalten.