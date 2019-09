Ein weiterer angehender Klassiker im Death/Doom-Segment

Die Liste der frisch gegründeten Death/Doom-Bands erscheint mir im Kalenderjahr 2019 verdammt lang, doch erstaunlicher als der quantitative Output ist eigentlich viel mehr die hohe qualitative Dichte, mit der Acts wie ONIROPHAGUS an die Oberfläche drängen. Ein Album wie "Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)" überzeugt mit vielen hintergründigen Melodien, einer sphärisch perfekt aufgearbeiteten Bösartigkeit, vielen finsteren Instrumental-Parts und einer Riffgewalt, die sich im ersten Augenblick vielleicht noch nicht so stark in den Vordergrund spielt, die aber nach und nach mehr Raum gewinnt und einfach mehr liefert als die übliche Slow-Motion-Gewalt.

Bereits mit dem Opener des neuen Albums setzen die Spanier ein echtes Ausrufezeichen: 'Dysthanasia' erinnert an die Anfänge solcher Acts wie MY DYING BRIDE und PARADISE LOST, geht aber einen noch straighteren Weg und lässt die Theatralik dabei bewusst beiseite. Ein paar Backing-Harmonien sorgen dafür, dass der Wiedererkennungswert gesichert ist, während diverse Querverweise auf GODGODY und den ganz alten THERION-Stoff weiterhin Qualitätssicherung betreiben. Das rauere 'Book Of The Half Men' bewegt sich schließlich im Dunstkreis der ganz alten Schule, bringt eine kurzzeitige Phase der Verrohung auf die Platte, lässt sich im Anschluss aber wieder von einem fast schon einprägsamen, zukünftigen Klassiker namens 'Dark River' ablösen, der den Weg zurück zum ersten Track findet. Das epische, extrem überlange Titelstück ist schließlich der Kunstgriff dieses Albums: 'Endarkenment' pflügt durch 30 Jahre tödlicher Doom-Materie, ohne dabei irgendwelche Längen zu entwickeln oder sich bzw. das zuvor gehörte Material zu stark zu zitieren - ein Meisterwerk vor dem Herren, wie auch immer ONIROPHAGUS diesen auch betiteln mögen!

Letztendlich ist "Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)" ein weiterer erhabener Release aus der zuletzt wiedererstarkten Death/Doom-Sparte und im laufenden Jahr sicherlich eine der Top-Adressen im gesamten Genre. Wer die Szene bereits seit ihren Kindertagen verfolgt, hat eigentlich gar keine andere Wahl, als erneut den Geldbeutel zu zücken und diesen Silberling zu entführen. Fakt!

Anspieltipps: Dysthanasia, Endarkenment