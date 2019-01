Gewohnte Qualität.

OOMPH! verfolge ich bereits seit 25 Jahren und war vor allem in der Zeit vom 1998er-Album "Unrein" bis einschließlich dem 2006er-Werk "GlaubeLiebeTod" ein ziemlicher Fan von Dero, Flux und Crap. Seitdem haben die Braunschweiger bei mir etwas an Bedeutung verloren. Was weniger an dem Trio selbst lag, als wohl eher daran, dass ich mich von dieser Musik etwas wegentwickelt habe. Das jeweils aktuelle Album wurde zwar immer gehört, rezensiert und haben mich auch - mit Ausnahme von "Des Wahnsinns fette Beute" - gut unterhalten, aber für die Dauerrotation hat es eben nie gereicht. Und so begegne ich "Ritual", dem OOMPH!-Einstand auf Napalm Records, auch relativ neutral.

Musikalisch gibt es auf "Ritual" keine großartigen Veränderungen gegenüber den Vorgängern zu berichten. Es gibt elf Electro-Rock-Nummern, die zwischen balladesk, pathetischem Midtempo und flott treibendem Beat pendeln. Erstaunlich ist dabei, dass es mit 'Kein Liebeslied' und 'Trümmerkinder' gleich zwei Songs gibt, der vor allem zu Beginn exakt nach RAMMSTEIN klingen. Eine Band, mit der OOMPH! in der Vergangenheit nie verglichen werden wollten, weder musikalisch und schon gar nicht textlich. Hier ist in der jeweils ersten Hälfte aber in beiden Nummern beides der Fall. Da scheinen mir fast ein wenig die Ideen auszugehen, denn so offensichtlich waren die Parallelen in der Vergangenheit nie.

Doch gerade die Texte sind im Wesentlichen immer noch eine Stärke von "Ritual". Dero hat es bislang - mit wenigen Ausnahmen - immer geschafft, nicht so platt zu texten wie viele der Genrekollegen. Und dies ist auch auf dem neuen Silberling der Fall. Es wird deutlich, dass die politische Situation in Deutschland und Europa ein großes und wichtiges Thema für den Sänger sind. Sei es bei 'Tausend Mann und ein Befehl', 'Europa' oder 'TRRR - FCKN - HTLR'. Gerade 'Europa', das auch die Flüchtlingsproblematik in eindrucksvollen Worten thematisiert, ist in dieser Hinsicht absolut gelungen. Da stört nicht einmal, dass Chris Harms von den grauenvollen LORD OF THE LOST als Gast dabei ist.

Unterm Strich ist "Ritual" in erster Linie ein typisches OOMPH!-Album geworden, das Fans locker einpacken dürfen. Was mir ein wenig fehlt, ist ein wirklicher Ohrwurm, aber das kann euch ja völlig anders gehen.