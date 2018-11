Wahnsinnig intensives Live-Dokument

Die zwischen zwei rund 100 Meter hohen Sandsteinfelsen eingebettete Freilichtbühne des Red Rocks Amphitheater in Colorado diente schon des Öfteren als Kulisse für magische Konzerterlebnisse. Eines der bekanntesten dürfte der Aufritt von U2 im Jahr 1983 sein, welcher als Konzert-Video und auch als Live-Album unter dem Namen "Under A Blood Red Sky" veröffentlicht wurde.



Und auch OPETH nutzte jetzt die besondere Magie dieses Ortes, um mit "Garden Of The Titans (OPETH Live at Red Rocks Amphitheatre)" ein beeindruckendes Live-Dokument zu schaffen. Ich möchte sogar so weit gehen zu behaupten, dass es mit OPETH erstmals jemandem gelungen ist, mit einer perfekten Symbiose aus Kulisse, effektvoller Lightshow und musikalischer Darbietung, das komplette Potential dieses einmaligen Settings, welches das Red Rocks Amphitheater bietet, auszuschöpfen. Selten hat mich ein Konzertmitschnitt so in seinen Bann gezogen, wie diese 90 Minuten OPETH.



Dazu trägt auch die gelungene und ausgewogene Setliste bei, bei der nicht nur Anhänger der neuen progressiven Ausrichtung auf ihre Kosten kommen, sondern auch die Fans älterer Death Metal-Tage berücksichtigt werden. Auch wenn man sich auf Konserve wohl für immer von diesen Zeiten verabschiedet hat, wird dieser Abschnitt immer ein wichtiger Teil der OPETH-Historie sein. Und live funktioniert diese Mischung aus Alt und Neu perfekt. 'Demon Of The Fall My Arms' vom '98er Album "Your Hearse" ist hierbei die älteste Nummer,die man im Gepäck hat. Von der Eröffungsnummer 'Sorceress', dem Titeltrack der aktuellen Scheibe, bis zum abschließenden mehr als 14-minütigen 'Deliverance' ist "Garden Of The Titans" eine Demonstration in Sachen musikalischer Genialität. Mikael Åkerfeldt führt hierbei mit seinen gewohnt sympathischen Ansagen durch das Programm.