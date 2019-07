Fahrig und verkopft - OPPROBRIUM auf Abwegen!

Ob es ein Effekt der Teilzeitbeschäftigung ist, der die Musiker von OPPROBRIUM seit geraumer Zeit nachgehen? Fakt ist jedenfalls, dass die Herrschaften heuer bei weitem nicht mehr jenes Niveau erreichen, dass die Inkarnation der einstigen INCUBUS-Mannschaft noch auf ihren letzten Alben etablieren und gewährleisten konnte. "The Fallen Entities" ist mit seiner Thrash-lastigen Performance und seiner sturen Old-School-Attitüde zwar immer noch ein anständiges Album, das Freunden der ersten Death-Metal-Jahre sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird, es ist aber auch irgendwie eine festgefahrene Geschichte, die hin und wieder zu viel vom Kopf und zu wenig vom Bauch regiert wird - und das zeigt sich allerspätestens in den manchmal doch recht fahrigen Arrangements, die zwar von vielen richtig coolen Riffs flankiert werden, in den Übergängen teilweise aber doch einfach zu holprig klingen, als dass man hier von einem echten Fluss reden kann.

Genau das ist es dann auch: Der Fluss fehlt in nahezu allen Nummern, obschon die einzelnen Fragmente Grund zur Neugierde geben. Da steht die raue Sitte der alten Schule einer unnötig komplizierten Aufbereitung traditionellen Death/Thrash-Liedguts gegenüber und bettelt förmlich darum, dass die Songs endlich mal Schwung aufnehmen und nicht immer wieder von eigenartig angesetzten Breaks aus der Bahn gelenkt werden. Vor allem die kurzen Attacken, die OPPROBRIUM immer mal wieder einstreut, kommen aus heiterem Himmel und entsprechen letztlich einfach nicht jenem Standard, den sich die Band einst selbst gesetzt hat.

Fakt ist schließlich, dass "The Fallen Entities" nicht an die wirklich starken Phasen des eigenen Katalogs heranreicht und Stand jetzt als wohl schwächste Scheibe der INCUBUS/OPPROBRIUM-Historie durchgeht. Niemand erwartet heute noch ein zweites "Beyond The Unknown", aber etwas mehr als eine Mischung aus anständigen Riffs und fragwürdigen Strukturen sollte es dann schon sein - wobei die neue Platte dennoch seine Momente hat. Aber es fehlen eben die wirklich starken Songs.

Anspieltipps: Throughout The Centuries, The Fallen Entities