Ein eher untypisches Frontiers-Album.

Das italienische Label Frontiers steht (wenig überraschend bei dem Namen) in erster Linie für AOR. Aber auch viel Hard Rock, Hair Metal, Melodic Metal, Southern Rock und ein bisschen Symphonic Metal kommt über das Label in unsere Sammlungen. Beim Hören von "O", dem neuen ORIANTHI-Album kam mir öfter der Gedanke: Das ist alles ganz gut. Aber es passt einfach gar nicht zu Frontiers.

Warum ist das so? Der superfette Rock der australischen Gitarristin ist unheimlich modern abgemischt, mit druckvollem Sound und einer Melodieführung, die man zu Kernzeiten all dieser typischen Frontiers-Genres so nie genutzt hätte. Eigenständig, könnte man sich denken. Aber das stimmt so eher nicht. Vom Klang her denkt man schnell an HALESTORM oder THE PRETTY RECKLESS oder ähnlich gelagerte Bands, "moderner" Rock (im Sinne von Post-2000), mit kraftvollem Damengesang. Den hat ORIANTHI fraglos auf Lager, und auch an der Sechssaitigen macht sie eine gute Figur. Der Drumsound und die Keyboards sind für mich wirklich schrecklich.

Handwerklich ist dieses Album wirklich stark gemacht und erfüllt so die gewohnten Qualitätsstandards des Labels ohne Abstriche. Eine große Eigenständigkeit im Songwriting wurde aber leider nicht erreicht. Es bleibt der fahle Beigeschmack eines reinen Studioprojekts.

Ich hatte mir bei der Bewerbung auf diese Rezension großartigen Melodic Rock der Marke ISSA erhofft. Bekommen habe ich Musik, die mich emotional zu keiner Sekunde erreicht, die aber gleichzeitig echt gut gemacht ist. Ich frage mich: Wer ist die Zielgruppe, wer soll das hören? Klassische AOR-Fans kaufen fast alles, was Frontiers auf den Markt wirft. Wenn sie nicht gleichzeitig sehr fett gemachten, moderneren Radio-Rock mögen, können sie um "O" aber einen Bogen machen.

Anspieltipps: Blow, Moonwalker