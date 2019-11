Symphony Of War (EP)

<p>"Alte" Lieder neu arrangiert</p>

Nachdem ORION'S REIGN 2018 das zweite Album “Scores Of War” herausgebracht hat, gibt es dieses Jahr eine EP mit Songs von eben diesem Album. Diesmal allerdings als symphonische Versionen mit "großem" Orchester. Der Folkversion von 'Nostos' mit Flöten, Percussion und Akustikgitarre leiht Aubrey ihre Stimme und als kleines Schmankerl hat man auch noch eine Coverversion von NIGHTWISHs 'Elan' beigefügt. Als Gastsänger sind wieder Tim "Ripper" Owens und Mark Boals vertreten.



Gut, 'Nostos' ist jetzt nicht so meins, das ist mir einfach zu weichgespült – sorry. Aber der Rest macht schon viel Laune. Wieder symphonisch, aber ohne Ecken und Kanten, eher wie Filmmusik und man kann sich noch einmal hervorragend auf die Stimmen konzentrieren, die zumindest bei mir wieder einen Gänsehauteffekt hervorrufen. Ob man diese EP unbedingt braucht, sei dahingestellt, aber gut gemacht ist sie allemal. Noch besser wäre allerdings eine neue Platte.