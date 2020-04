Richtig feiner Black Metal für Puristen.

45 Minuten Quebec-Black-Metal über den Untergang des Christentums darf ich rezensieren. Finde den Fehler - und gut, dass ich kein Französisch kann. Aber erstmal sei natürlich festgestellt, dass OSSUAIRE eine klassische Metal Noir Quebecois Band sind, das heißt, es gibt epischen und gleichzeitig rasenden Black Metal, der stark an Norwegen in den neunziger Jahren erinnert, trotzdem aber eine etwas elegischere eigene Note mitbringt. Das gilt auch für "Derniers Chants", das zweite Album, das nur wenige Monate nach dem Debüt erschienen ist. Überraschenderweise spielen gar nicht 70% der Mitglieder bei anderen Bands der Szene, man ist nicht so inzestuös unterwegs wie ähnliche Truppen. Das Artwork ist wiederum - wenig überraschend (da typisch für die Szene) - wirklich großartig.

Nun kommen wir zur Musik, und ja, es bestätigt sich wieder: Quebec ist momentan eines der weltweiten Zentren für hochklassigen Black Metal, neben Polen, Frankreich oder Island. Man mag hier nicht ganz das Niveau von CANTIQUE LEPREUX oder den Szenekönigen FORTERESSE erreichen, trotzdem ist dieses Scheibchen aber all das, was ich an Black Metal liebe: Klirrende Gitarren im DARKTHRONE-Stil, absolute Raserei, epische Hymnenhaftigkeit, die ohne jeglichen Kitsch auskommt, brutal gekeifter Gesang, ultramassives Drumming und Harmonien im Gitarrenbereich, die dem Ohr schmeicheln, während sie dir gleichzeitig kalte Schauer den Rücken hinunterjagen. All das findet ihr bei "Derniers Chants" zuhauf. In sechs Songs auf 45 Minuten gibt es genügend Hymnen, die allen Fans alter IMMORTAL oder DARKTHRONE gut gefallen sollten, die manchen MGLA-Track qualitativ erreichen und auch Fans der entsprechenden Quebec-Truppen abholen sollten. Sehr fein.

Was soll ich dazu noch schreiben? Das Album ist ja schon ein paar Monate auf dem Markt, gehörte aber 2019 sicher zu den besseren Genrealben und kratzt qualitativ an MAYHEM, MGLA, VERHEERER oder DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, die für mich schon zu der Speerspitze 2019 gehörten. Für Blackies spreche ich eine klare Kaufempfehlung aus.

Anspieltipps: Pestilence Rampante, Derniers Chants.