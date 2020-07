O Canada! Our Home And Native Land!

Nach zwei Veröffentlichungen in voller Länge – die letzte war das supbere "Kingsbane"-Album vom Oktober 2017 – beehrt uns OSYRON nun mit einer neuen EP namens "Foundations". Zugegeben, zu Beginn ihrer Karriere agierten die Kanadier noch etwas eckiger, kantiger und vor allem speediger. Doch von Jahr zu Jahr legte die Band die Schnelligkeit ab und machte Platz für Progressivität, Epik und sehr viel Spannung. Somit ist "Foundations" weniger eine Ansammlung von losen Stücken sondern mehr eine fünfteilige, unterhaltsame und äußerst facettenreiche Reise durch Kanada.



Ihr habt richtig gelesen, auf ihrem neusten Appetithappen dreht es sich um die gesellschaftlichen, kulturellen und geschichtlichen Aspekte Kanadas. Doch anstatt lediglich Geschichtsbuchdaten herunterzurattern, geht es den fünf OSYRON-Musikern um Kolonisation, Vertreibung, Kriege, vor allem aber um Gefühle, Identität sowie der persönlichen Vergangenheitsbewältigung dieser stolzen Nation. Und vor diesem bemerkenswerten Hintergrund entfaltet die "Foundations"-EP ihre gesamte Magie.



Musikalisch hingegen sollten Fans solcher Bands wie SYMPHONY X, KAMELOT, DREAM THEATER, FATES WARNING, SAVATAGE und QUEENSRYCHE ihre Lauscher aufsperren, denn OSYRON braucht sich vor dem Who-is-who der Szene definitiv nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Die Produktion ist glasklar, Songs wie das bereits bekannte 'Ignite' und 'The Ones Below' sind äußerst spannend arrangiert, man bleibt förmlich an den Lippen Reeds haften und selbst nach dem vierten, fünften Durchgang entdeckt man gänzlich neue Facetten und Schichten, die sich eben erst nach mehrmaligem Hören offenbaren.



Eine EP mit Mehrwert also? Na und ob! Wer bei "Kingsbane" schon voll des Lobes war, wird bei "Foundations" vor Verzückung platzen. Hier wird erstklassiger Prog Metal mit leichter US-Metal-Schlagseite in jeder Faser zelebriert und durch dieses aufregende, ab und an sogar dramatische aber durch die Bank weg fesselnde Thema zum Leben erweckt. Bitte mehr davon!