Monsterparty, ei-ei-ei-ei-ei!

Wenn ein neues THE OTHER-Album ansteht, spitze ich sehr gerne die Lauscher. Die Horrorpunks aus Leichlingen stehen schon seit 2002 für tolle Melodien und knackige Ohrwürmer im Gruselkorsett. "Haunted" wurde im Vorfeld als persönlichstes Album der Mannschaft rund um Thorsten Wilms angepriesen, zumindest ist der achte Streich der mitunter unterhaltsamste und gehört definitiv zu den Sternstunden in der THE OTHER-Diskographie.

Das Artwork ist toll, die Produktion angenehm und die Band selbst in einem guten Flow. 'Mark Of The Devil' ist gleich zu Beginn ein leidenschaftlicher Rocker, der gemeinsam mit dem eindringlichen 'We're All Dead' sowie der Ohrwurmmelodie von 'Turn It Louder' einen lautstarken Einstand nach Maß markiert. Selbst habe ich THE OTHER dreimal live gesehen, zuletzt passenderweise am Halloweentag des Jahres 2017 in Köln. Die Band hat die Live Music Hall in Schutt und Asche gelegt, was war das für ein Fest. Leider vermisse ich an einigen "Haunted"-Stellen im weiteren Verlauf genau dieses Feuer, dieses brennende Verlangen, die speziell beim Anfangstrio aufkocht.

Und dennoch hat die schaurig-schöne Finstertruppe noch einige Aha-Momente auf Lager, bei denen es selbst Frankensteins Monster warm ums Herz wird: Das deutschsprachige 'Was uns zerstört' gibt Vollgas, 'Absolution' hat einen sehr zeitgemäßen Charakter, '1408 & 217' dürfte auf hoffentlich bald folgenden Live-Shows viele Bäume ausreißen und mit 'Creepy Crawling' hat sich sogar ein astreiner Hit auf das Album geschmuggelt: Refrain und Rhythmus gehen sofort durch Mark und Bein, Chöre und Gangshouts verleihen noch mehr Tiefe, Horrorpunkfan, was willst du mehr?

THE OTHER steht also auch im achten Ansturm für coolen Wohlfühlhorrorpunk, der jede noch so kleine Monsterparty gehörig aufmischen kann und keine Gefangenen macht. Auch wenn Wilms' kleine Horrorshow ab und an zu zaghaft agiert und ruhig noch mehr Rotz hätte spucken können, ist "Haunted" ein durch und durch gutes Album geworden.