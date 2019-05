Ein Konglomerat der sphärischen Eigenheiten - spannend wie eh und je

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US ist auch nach vielen Jahren nicht dazu bereit, der Herausforderung aus dem Weg zu gehen, schwer verdauliche Kost insofern aufzutischen, dass man selbst bei der Analyse des Materials nicht sicher sagen kann, welcher Teil der Experimental-Hörerschaft sich denn diesmal angesprochen fühlen darf. Der Konsens der Combo aus Österreich ist im weitesten Sinne elektronisch untermalter Doom, doch bei der Ausgestaltung lassen sich die Musiker immer wieder reichlich Spielraum, ohne dass man auch nur für einen Augenblick das Gefühl bekommt, die Herren würden die Ruhe verlieren - und vielleicht geht ja auch deshalb so viel Strahlkraft von Epen wie 'Gold And Silver' und 'Sky Burial' aus.



Andererseits darf man sich auch wieder wundern, wie es der Band gelungen ist, mit propagierten Minimalismus so viele Stimmungen zu generieren, wie es auf "Melting The Ice In The Hearts Of Men" geschehen ist. Die Platte hat lärmige Abschnitte, zieht sich in introvertierte Folk-Sphären zurück, nutzt selbstredend auch dezente elektronische Mittel, um den hypnotischen Effekt zu verstärken, und spannt die Palette schließlich von psychedelischen Referenzen bis hin zu finsteren, galant angeproggten Momenten - nicht anders als auch auf den letzten Alben dieser eigensinnigen Truppe.



Aber genau das ist wohl dann auch ein Punkt, der allen potenziellen Hörern von OUR SURVIVAL DEPENDS ON US klar sein muss; die Band folgt einer seit Jahren festgeschriebenen Vision und gibt sich einer experimentellen Haltung hin, die trotz ihrer durchweg unkomplexen Ausrichtung sehr, sehr speziell ist - und der folgerichtig auch künftig nicht jeder folgen können wird. "Melting The Ice Of The Hearts Of Men" wird Fans auf jeden Fall mehr als zufriedenstellen, doch genauso klar ist auch, dass die Kapelle aus Salzburg wahrscheinlich keine neue Hörerschichten erreichen wird. Doch darum geht es hier auch nicht wirklich; im Vordergrund steht einmal mehr eine sehr stimmungsvoll aufbereitete Mischung sehr unterschiedlicher Soundscapes. Und dies ist einmal mehr sehr professionell in die Tat umgesetzt worden!



Anspieltipp: Sky Burial