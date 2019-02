Nicht die nächste Underground-Sensation.

In manchen Kreisen wird "Marauders", das Debütalbum von OUTLAW ziemlich abgefeiert. Ich kann noch nicht so ganz verstehen, warum. Ich habe mir selten so lange Zeit gelassen, um eine Scheibe zu rezensieren, es immer wieder versucht. Und natürlich ist das handwerklich gesehen schon ordentlich, sonst gäbe es keinen Vertrag bei einem renommierten Label wie High Roller Records. Aber: Es bleibt bei mir einfach nichts hängen. Das erwarte ich natürlich nicht beim ersten Spin, aber nach mehreren Durchläufen muss sich doch etwas festfräßen in den Gehörgängen. Geboten wird speediger Heavy Metal, wie man ihn momentan ja eh ständig serviert bekommt. Ein Freund von mir meint, dass es hunderte Bands gibt, die ENFORCER in schwächer sind. Hier kann man sicher an Truppen wie OUTLAW denken, die schon beim Gesang klar unterlegen sind. Lee Anvil war bisher vor allem von den Doomstern THE WANDERING MIDGET bekannt. Hier passt seine Stimme für mich nicht so recht.

Wenn ich das Album (mal wieder) rotieren lasse, muss ich feststellen, dass das schon alles ganz gut gemacht ist. Einzig, es reißt mich nicht mit. Es ist austauschbarer Heavy Metal, der strikt nach 1983 klingen will, aber so produziert ist, dass er nach 2018 klingen muss. Das ist kein Drama, viele andere Bands machen es auch, aber nur wenige machen es wirklich gut - ENFORCER, RAM, PORTRAIT, IN SOLITUDE, AMBUSH oder natürlich DARK FOREST zeig(t)en, dass altbackener Heavy Metal auch heute unheimlich frisch klingen kann, hier ist das halt leider nicht so.

Klar, für Alles-Gutfinder in dem Genre kann man auch hier eine Kaufempfehlung aussprechen. Wer dagegen die Rosinen im New-Wave-Of-Traditional-Heavy-Metal-Kuchen sucht, kann sich diese Scheibe sparen.

Anspieltipps: Maurauders, Heroes Of Telemark.