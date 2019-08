Metalcore im basischen Verrohungsmodus.

Eines muss man den Jungs von OUTRIGHT RESISTANCE definitiv lassen: Sie interpretieren die Mixtur aus Metal und groovigem Hardcore noch mit einer gewissen Inbrunst, die den teils doch sehr Pop-affinen Acts, die derzeit an der Spitze der Bewegung stehen, teilweise schon seit Jahren abgeht. Insofern dürften sich Freunde der raueren Spielart sicherlich über eine Scheibe wie "Cargo Cult" freuen, weil hier wirklich noch ein sehr basischer Sound gepflegt wird, der im Spannungsfeld zwischen derbem Thrash und teils Todesblei-lastigem Metalcore eine wirklich gute Figur abgibt.

Doch wie immer gibt es auch hier leider einen Haken, und der bezieht sich auf die dauerhafte Anziehungskraft der zehn frischen Songs. OUTRIGHT RESISTANCE legt keinen Wert auf effektreiche Hymnen oder bleibende Hooklines, sondern fühlt sich ganz klar dem durchschlagskräftigeren Aggro-Sound verbunden, der aber auf "Cargo Cult" nur insofern einen Reiz ausübt, als dass er mächtig rasiert. Es fehlen jedoch jene Momente, an die man sich sofort oder auch längerfristig zurückerinnern mag, weil die Einprägsamkeit der Songs doch nur sehr eingeschränkt gegeben ist. Das mag sicherlich in Ordnung sein, wenn man mal eben das raue Brett serviert bekommen möchte, doch ab einem gewissen Punkt realisiert auch der unkritischste Hörer, dass die Band nicht mehr wirklich nachlegen kann - und genau dieser Punkt läutet dann auch eine gewisse Stagnation ein.

Der Zwiespalt, in dem man sich bei der letztendlichen Bewertung befindet, ist daher auch umso unangenehmer, nicht zuletzt weil die Band Qualitäten mitbringt, die man bei Acts wie UNEARTH und THE BLACK DAHLIA MURDER zu schätzen gelernt hat, die aber hier noch nicht auf dem Niveau der Ami-Vorriter angesiedelt sind. Andererseits muss man der Truppe einfach zugute halten, dass sie nicht mit dem Strom schwimmt und ihren eigenen Weg geht. Und das soll am Ende auch honoriert werden. In der Endabrechnung ist "Cargo Cult" daher eine durchweg solide Nummer, die aber gerade im Hinblick auf charakteristische Elemente noch Lufe nach oben hat. Schauen wir also, was OUTRIGHT EXISTENCE in Zukunft noch reißen wird. Ein stabiler Anfang ist aber zweifelsfrei gemacht!

Anspieltipps: Parthenocarpy, Cargo Cult