Aufregend, konfus, kunstfertig und bekloppt!

Was wäre wohl geschehen, wenn die drei Damen von PALBERTA die teils ziemlich konfusen Ideen, die sie auf ihrem neuen Album platziert haben, hin und wieder mal etwas weiter gesponnen hätten, statt sich in den vielen kuriosen Fragmenten zu verlieren und es am Ende aber auch eben nur bei Fragmenten zu belassen. "Roach Goin' Down" beinhaltet stolze 22 Kompositionen, von denen aber leider nur wenige auch tatsächlich komplett erscheinen, weil das Trio es nicht für notwendig erachtet, ab und zu auch mal einen konsequenten Schlussstrich zu ziehen.

Das Ärgerliche dabei: Der Crossover aus Post-Punk, eigenwilligem Indie-Pop und verzerrtem Art Rock bringt so viele spannende Inhalte hervor, dass man trotz allem gebannt an den Boxen lauert, um auch wirklich jede Facette des Bandsounds aufzugreifen. Das beginnt mit den bewusst pseudo-emotionalen Gesängen, geht weiter über die abrupten Breaks und endet schließlich in jener Scheinharmonie, die PALBERTA immer wieder auf einzigartige Weise zerstört, ohne dabei den Hausfrieden in der Hörerschaft aufs Spiel zu setzen.

Folglich kann man zustimmen, dass "Roach Goin' Down" über weite Strecken höhere musikalische Kunst auftischt, jedoch mit dem flächendeckenden Manko, dass es die Band zumeist bei appetitanregenden Snippets belässt, die im Fade Out oder manchmal auch rabiat unterbrochen werden und den Zuhörer vor (un)vollendete Tasachen stellt. Die Platte entwickelt dementsprechend einen ziemlich schizophrenen Charakter, der sich zuletzt auch in den ebenso schnell vollzogenen Stimmungswechseln entfaltet und für Verblüffung, Ärger und Aufregung zugleich sorgt - denn auch wenn das fast schon jazzige Hin und Her gehörig am Nervenkostüm kratzt, fällt es irgendwie schwer, sich der hypnotischen Wirkung dieses Albums zu entziehen. Und diese Qualität muss man der Band trotz allen inneren Widerstands dann auch attestieren. "Roach Goin' Down" ist ein spannendes, reizvolles Album - aber es könnte noch viel, viel mehr sein!