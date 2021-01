Tomorrow I'll Come Visit You And Return Your Records

Die drei Buben aus der Nachbarschaft: nett, freundlich und schön.

PALILA ist eine junge Band aus Norddeutschland, die gerade ihre zweite EP fertiggestellt hat, laut Infozettel aufgenommen in verschiedenen Wohnzimmern und dem Proberaum der Truppe. Covid-19 halt. Enthalten sind sechs Lieder, die insgesamt nur 18 Minuten auf die Waage bringen, aber genussvoll und melodisch drauflosrocken. Man hört geradezu, wie die Jungs Spaß haben, wenn sie ihre kurzen Songs runterzocken, und wie sie einfach aufhören, bevor ein Stück langweilig werden kann. Im Zweifelsfall auch mal nach weniger als zwei Minuten.

Die witzig betitelte Scheibe enthält aber nicht nur diese zweite EP, sondern auch den Erstling mit vier weiteren Songs, denn die Debüt-EP "Are We Happy Now?" war bereits kurz nach Erscheinen ausverkauft. So gesehen ist die CD "Tomorrow I'll Come Visit You And Return Your Records" mit zehn Liedern und 32 Minuten eigentlich ein echtes Album, das zehnmal Spaß verbreitet und so locker und flockig und lässig und fetzig durch den Raum schwirrt, dass man glatt gute Laune bekommt. Wobei die Stücke der neuen EP meiner Ansicht nach noch ein Stück besser gelungen sind und das fragile 'Paper Cup' gleich zu Beginn meinen Albumhöhepunkt darstellt, aber das ist ja nicht ungewöhnlich.

Klar, die drei Hamburger spielen Alternative Rock mit einem nicht zu unterschätzenden Po-Einschlag, man darf also keine Berührungsängste haben, sonst fällt einem glatt das MANOWAR-Patch von der Kutte. Aber man könnte das Scheibchen ja auch mal im kuscheligen Nicki-Pulli hören und dabei Muffins essen. Mit Schokoglasur. Und vielleicht mal einem Freund die geliehenen Platten zurückbringen, sobald diese doofe Pandemie endlich vorbei sein wird. Das wäre auch eine gute Gelegenheit, um "Tomorrow I'll Come Visit You And Return Your Records" von PALILA gemeinsam zu hören und zu lächeln, denn auch wenn die Drei der Musikwelt kein neues Genre hinzuzufügen vermögen, so machen sie ihre Sache doch sehr überzeugend und bringen einen musikalischen Sonnenstrahl in das trübe Winterwetter.

Wenn ich etwas zu bekritteln habe, dann die Tatsache, dass die CD kaum Informationen enthält über die Band. Der Promozettel und selbst die Bandcamp-Seite der Burschen gibt mehr her. Das hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten sind die Jungs voller Energie, seht selbst: