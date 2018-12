Alle Zeichen stehen auf Thrash

Richtig, bei diesem Bandnamen gibt es nur zwei mögliche Genre-Typen: Thrash oder Death. Dass die Jungs von PANZER SQUAD auf den alten Sound von KREATOR, SODOM, DESTRUCTION stehen, aber auch dezent in die kompromisslose Sonne Brasiliens schauen (SEPULTURA) und ihr Proberaum in Osnabrück wohl mit alten SLAYER- und POSSESSED-Postern geschmückt ist, hört man in jeder Faser ihres "Ruins"-Debüts heraus. Jawohl, es geht geradlinig und kompromisslos voll auf die Glocke – der Thrash Metal der guten, alten Schule blickt triumphierend von oben auf uns herab.



Die Osnabrücker kloppen munter drauf los, doch wer denkt, dass das irgendwann langweilig wird, der irrt. So wechseln sich drückende Mid-Tempo-Parts mit Passagen in Schallgeschwindigkeit locker flockig ab und stellenweise erinnert mich PANZER SQUAD an WITCHBURNER, DESASTER und NOCTURNAL. Es ist kein Geheimnis, aber das ist genau der Sound, auf den ich persönlich stehe, und der vor kultiger Old-School nur so trieft.



Und so schlagen 'Victims Of War', 'Societal Funeral' oder auch der Doppelschlag 'Death Toll'/'Escapist' voll in meine Geschmacksnerven, bringen mich zum nostalgischen Grinsen und sorgen dafür, dass mein innerer Schweinehund verrückt spielt. "Ruins" ist vielleicht nicht die pure Innovation, denn auch der aufkeimende, erhobene Zeigefinger samt Gesellschaftskritik ist nicht neu und oft hat man dieses "Moment, das kenn ich doch?"-Gefühl. Doch das ist alles andere als negativ zu bewerten, denn warum sollte man das Rad neu erfinden, wenn es in den Ohrmuscheln so wunderbar läuft und alle Gehirnzellen einzeln zermalmt? Ein toller Erstlingsschlag ist "Ruins" also definitiv geworden.