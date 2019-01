Who Do You Trust?

Crossover lebt und gedeiht!

Ja, und wer muss wieder ran? Der Altmetaller, der letztes Jahr PAPA ROACH live gesehen und gemocht hat und sich noch an die alte Crossover-Zeit erinnert. Denn so nannte man das Ganze früher, dann wurde es Nu Metal, aber PAPA ROACH macht nun einmal im positiven Sinne Crossover, und wenn ich damals ICE-T und SLAYER gemischt oder eine Melange aus ORBITAL und METALLICA hören konnte, zu RAGE AGAINST THE MACHINE abging und zu RUN DMC gepilgert bin, kann mich "Who Do You Trust" der Kalifornier natürlich überhaupt nicht schocken. Da bin ich Stahl, Mann!

Apropos Stahl, den gibt es tatsächlich auch, neben einem großen Guss Alternative Rock und natürlich einer beherzten Kelle Hip und einer Schale Hop. Hey, Crossover, Baby! Der wichtige Aspekt ist, dass Jacoby Shaddix nicht übermäßig häufig rapt. Das geht nämlich gar nicht, grundsätzlich. Stattdessen hat der Vierer ganz tief in den Melodietopf gegriffen und ein Dutzend Ohrwürmer geschrieben, die ich von ihnen so nicht erwartet hatte. Ganz besonders umgehauen hat mich das Harmoniemonster 'Come Around', das in BIFFY CLYRO-Regionen wildert und auf das All-Time-Treppchen der Band gehört. Und zu diesem Zeitpunkt hat mich die Band bereits mit Hymnen wie dem Opener-Doppel 'The Ending' und der Single 'Renegade Music' begeistert, wobei letzterer Song genau in die Kerbe des 90er-Crossovers schlägt. Das hat mich in den letzten 20 Jahren nicht so sehr begeistert, aber gut gemacht hat dieser Stil absolut seine Berechtigung im Äther. Top!

Ist also alles Gold hier? Nein, ein paar Flecken auf der weißen Weste sind zu sehen. Da ist zum einen der Rapsong 'Elevate' und zum Teil 'Top Of The World', die zwar gute Melodien haben, aber eben auch Rap. Letzterer ist tatsächlich nach einigen Durchgängen der schwächste Song und nach einer Weile ein Kandidat für die Skiptaste. Als hätte die Band das geahnt, haut sie mit 'I Suffer Well' in die Metal-Kerbe und lässt dann das Album mit zwei starken, typischen Alternative Crossover-Stücken ausklingen. Wobei 'Better Than Life' schon gefährlich seicht in die Boyband-Ecke lugt.

Aber auch wenn ich einiges Kopfschütteln der Metalfraktion ernten werde, ich finde "Who Do You Trust" absolut gelungen. Ich weiß es jetzt wieder: Ich mag Crossover. Danke für die Erinnerung, PAPA ROACH.