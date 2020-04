Spirits On The Rise

Auch im Alleingang überzeugend

So beeindruckend seine Vielzahl an Betätigungsfeldern auch ist, noch mehr imponiert die Tatsache, dass es dem griechischen "Hans-Dampf-In-Allen-Gassen" bislang immerzu gelang, den Überblick zu behalten und seine komponierten Songs auf sämtliche Projekte und Bands aufzuteilen, ohne sich großartig zu wiederholen oder Riffs mehrfach zu verbraten. Für sein erstes Solo-Album verlässt Stavros PAPADOPOULOS sein angestammtes Terrain nur geringfügig, weiß uns aber dennoch mit einer bislang noch nicht in dieser Form von ihm zu vernehmenden Melange die Ehre zu erweisen. Gut möglich zwar, dass sich im Laufe der Zeit diverse Songideen oder Fragmente angesammelt haben, die für die unter seiner Leitung üblicherweise deutlich deftiger aufspielenden Bands wie SUPER VINTAGE oder FREEROCK SAINTS nicht erdig und dreckig genug waren, nach "Resteverwertung" klingt "Spirits On The Rise" aber dennoch nicht.

Im Gegenteil, viel eher erweckt es den Eindruck, Stavros wollte die neben ihm auf dem Cover abgebildete Stratocaster mehr in den Vordergrund rücken als üblich. Sein Arbeitsgerät lässt er auf "Spirits On The Rise" allerdings weniger dem Rock frönend aufheulen, sondern versteht es mit diesem eher seine Emotionen, die in gediegene Blues-infiltrierte Melodien gegossen wurden, darzubieten. Von daher erweist sich "Spirits On The Rise" stilistisch betrachtet als nicht weniger kernig, als man es von den Rock-Formationen des Kerls gewohnt ist, dafür aber eben wesentlich bluesiger und persönlicher.

Mitunter lässt der Hellene zwar mit seinen Tracks an Blues-basierte US-Hard Rock-Bands wie BADLANDS ('Groovin' High') oder die frühen RIVERDOGS ('Ridin' The Rails') ebenso denken wie an urtypisch britische Heroen wie die frühen WHITESNAKE ('Chasing The Dream'), als offenbar überaus talentierter Songwriter (und schlaues Kerlchen) vermeidet er es aber sich zu deutlich an die "Konkurrenz" anzulehnen.

Da Stavros mit 'By Your Side' und 'Wonderful Thing' auch Material am Start hat, mit dem er unter Beweis stellt, dass er auch als Singer/Songwriter eine ganz gute Figur abgibt, sollte eine nicht minder breit aufgestellte Zielgruppe für diese Scheibe (und das Schaffen des bislang schwer unterbewerten Multitaskers generell!) zu finden sein. Cooles Gerät!