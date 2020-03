Souveränes Live-Statement eines Metal-Phänomens.

Die Faszination über den weltweiten Erfolg der einstigen westaustralischen Underground-Combo geht für viele PARKWAY DRIVE-Fans immer noch einher mit der Bestürzung über den radikalen stilistischen Kurswechsel der letzten Jahre. Vom nihilistischen Brutalo-Death-/Metalcore der Anfangstage sind die fünf Jungs aus Byron Bay hin zu einem stadiontauglichen Modern-Metal-Act mutiert – der Kontrast zwischen den ersten Veröffentlichungen und den letzten beiden Alben könnte krasser kaum sein. Live war und ist die Truppe aber definitiv eine absolute Bank, und die Tatsache, dass man mittlerweile in der Lage ist, das Wacken Open Air anzuführen, musste zwangsläufig mit einer entsprechenden Aufnahme dokumentiert werden. Und hier steht PARKWAY DRIVE einmal mehr für absolute Qualitätsarbeit.



"Viva The Underdogs" ist das erste Live-Zeugnis der Australier und beinhaltet elf Songs des Wacken-Sets von 2019, sowie drei Nummern, die Winston McCall auf Deutsch neu eingesungen hat. Das Album ist also stark auf den für PARKWAY DRIVE wichtigen deutschen Markt zugeschnitten. Ob man gerade die Bonustracks unbedingt benötigt, sei dahingestellt, aber eine wirklich nette Geste an die hiesige Fan-Szene sind die deutschen Vocals allemal, und natürlich sind solche Schmankerl auch brauchbarer als irgendwelche rumpeligen Demos oder nichtssagende Elektro-Remix-Varianten. Bei 'Schattenboxen' gibt es zudem noch einen sehr stimmigen Gastbeitrag von CASPER.



Wichtiger ist aber der Live-Mitschnitt selbst, und da lassen die Aussies nichts anbrennen (trotz der bei ihren Shows inflationär verwendeten Pyro-Effekte, höhö). Soundtechnisch wurde das Konzert perfekt eingefangen - ja ich gehe soweit zu sagen, dass ich noch nie ein klangtechnisch so gutes Live-Album gehört habe! Das Publikum hätte noch etwas stärker mit eingebaut werden können, aber was die Band selbst liefert, ist allererste Sahne: absolute Vollprofis, die auf der Bühne praktisch fehlerfrei, dabei aber dynamisch und durchaus auch noch spontan agieren. Geboten wird ein guter Querschnitt über alle Alben seit "Horizons" ("Killing With A Smile" klingt heute einfach auch nach einer ganz anderen Band...). Mir kann niemand weismachen, dass die Surf-Rocker bei 'Idols And Anchors' anno 2007 ein Massenpublikum im Sinn hatten, das eines Tages die eingängige Gitarrenmelodie mitsingen würde, aber sei's drum – irgendwie haben sie selbst in manch älterem Song das verbindende Element zum aktuellen Sound gefunden, das auch diese Stücke in den großen Arenen glänzen lässt. Und PARKWAY DRIVE ist nun mal heutzutage eine Mainstream-Metal-Band (wenn auch dank Winstons immer noch sehr wüstem Schreiorgan eine ziemlich harte), da müssen eingängige Singalongs eben geboten sein.



Wie gesagt: perfekter Sound, große Spielfreude, ein ausgewogenes Set, von 'Carrion' über 'Karma' bis zu den unvermeidlichen Hymnen 'Wild Eyes' und 'Prey'. Ja, irgendwie passt das doch alles zusammen, und vor allem funktioniert diese energisch-eingängige Mischung live einfach perfekt. Winston McCall ist, so zeigt sich auf diesem Album, ein eher solider Sänger, aber weiterhin der beste Schreihals der Welt. Und auf "Viva The Underdogs" geht er in die Vollen, brüllt was das Zeug hält, dirigiert sein Publikum und bedankt sich gefühlte einhundert Millionen mal (irgendwann kann man sein "Danke, danke, danke, danke!" aber auch nicht mehr hören) bei der Audienz.



"Viva The Underdogs" ist auch in meinen mittlerweile sehr kritischen Ohren bezüglich PARKWAY DRIVE ein souveränes, klangtechnisch herausragendes Live-Album geworden, das ins Regal eines jeden Fans modernerer Metal-Klänge gehört. Erscheinen wird der Begleitsoundtrack zur gleichnamigen Band-Dokumentation auf CD und Doppel-LP sowie als limitiertes Box-Set.