Typisch schwedische Punk-Sounds

Typischer Schwedenpunk - eigentlich ist damit auch schon alles gesagt. PASTORATET bieetet auf der neuen EP exakt jenen Stoff, mit dem Acts wie MILLENCOLIN seinerzeit berühmt geworden sind, wenngleich sich die Herren die Eigenheit bewahren, ihre Kompositionen in der Landessprache auszumalen. Ansonsten sind die Parallelen unverkennbar: Feine, aber nicht übertrieben bombastische Chöre, ein angenehmer Drive, der jedoch nicht vom Verlangen nach höchster Geschwindigkeit überrollt wird, und auch eine Volcal-Performance, die den Kompromiss aus rauer Darbietung und melodischen Kontraparts wunderbar deckelt - das ist "THLM".

Und was muss man sonst noch wissen? Dass die Songs allesamt verdammt einprägsam sind? Dass man zumindest die Melodien sofort mitpfeifen kann, wenn man schon der schwedischen Sprache nicht mächtig ist? Dass die Stimmung von der ersten bis zur letzten Sekunde sehr positiv ist? Nun, all das sind Fakten, die sich aus den genannten Vergleichsmöglichkeiten quasi von selbst ergeben. Man sollte aber auch nicht übersehen, dass der tatsächliche Eigenanteil im PASTORATET-Sound dadurch natürlich deutlich eingegrenzt wird. Als originelle Vertretung heimischer Punk-Rock-Abteilungen gehen die Jungs natürlich nicht durch, aber das ist auch völlig in Ordnung. Denn "THLM" ist nicht schmalzig, nicht gebügelt und auch nicht nach Schema F erstellt, sondern trotz allem spontan, fröhlich und einfach cool - Punk Rock made in Sweden halt. Und der war bis hierhin eigentlich immer richtig gut. Gerne mehr davon!