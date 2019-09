Ushered Forth By Cloven Tongue

Schöner Schweden-Export.

Aus der zweiten Reihe der schwedischen Black-Metal-Garde schickt sich PATRONYMICON an, ein neues Album unters Volk zu bringen. "Ushered Forth By Cloven Tongue" ist das erste Album auf Osmose Productions, das dritte insgesamt. Sänger H. Sulphur und Gitarrist J. Malice spielen übrigens schon bei drölfzig anderen Bands zusammen, sind also ein eingespieltes Team. Dass die Jungs insgesamt schon viel Erfahrung haben, hört man dem Material gleich an. Sie servieren uns typischen Schweden-Black-Metal mit Einflüssen von - oh Wunder - WATAIN, MARDUK und sicherlich auch etwas DISSECTION. Wenn es der Gesang nicht verraten würde, ginge beispielsweise 'XI Kings XI Curses' auch als astreiner WATAIN-Song durch. Sogar die Produktion, mit der man sich gegenüber dem Vorgänger "All Daggers Towards The Sky" gleich ein paar Level gesteigert hat, tönt nach den Szene-Granden aus Uppsala.

An diesem Ansatz ist prinzipiell nichts verkehrt, das nach vorne peitschende Material lässt während des Hörens schließlich wenig Raum zum Nachdenken. Die Kunst innerhalb dieses eng gesteckten Rahmens ist es nun, mit den acht Songs nicht zu gleichförmig zu klingen. Es ist zum einen der überaus soliden Gitarrenarbeit zu verdanken, dass Songs wie 'Lightless Flames' im Gedächtnis bleiben. Andererseits wird bei manchen Arrangements auch gekonnt das Tempo rausgenommen, um etwas Abwechslung zu bieten. 'Womb Of Rejection' erinnert so manches Mal an WATAINs 'Legions Of The Black Light', dank der überzeugenden Einspielung ist das an dieser Stelle aber kein Nachteil.

Wer seinen Black Metal innovativ möchte, greift lieber nicht zu PATRONYMICON. Für Fans des kultiviert klingenden Schweden-Sounds kann "Ushered Forth By Cloven Tongue" aber eine hübsche Alternative sein. Bei dem aktuellen Qualitätssprung bin ich sehr gespannt, was die Band auf ihrem nächsten Album zu bieten hat.