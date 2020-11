Eine musikalische Geschichtsstunde aus der Hochzeit des Grunge.

Es ist tatsächlich bereits beinahe dreißig Jahre her, dass die Band aus Seattle, die im Kielwasser des Erfolges von "Nevermind" von NIRVANA zu großem Ruhm gelangte, dieses Unplugged-Konzert für den Musiksender MTV spielte. Die großartige Konzertserie war 1989 ins Leben gerufen worden, und noch heute finden diese Auftritte statt. Kult sind aber vor allem die frühen Aufnahmen, zu denen auch dieses PEARL JAM-Konzert gehört, das nach der Tour zum Debütalbum "Ten" stattfand. Dabei spielte die Band sechs Stücke von besagtem Album und den Song 'State Of Love And Trust', der 1992 auf dem Soundtrack zu dem Film "Singles" zu finden war.

Die Performance ist makellos, organisch und sehr unterhaltsam. Mit etwas weniger als 36 Minuten ein leider viel zu kurzes Vergnügen, aber die sieben Lieder die gespielt werden sind absolut klasse und tatsächlich deutlich aufmunternder als auf dem regulären Studioalbum, denn die positive Begeisterung, die vom gut hörbaren Publikum ausgeht, erweitert die Songs um eine fröhliche Facette, und Sänger Eddie Vedder liefer eine ganz famose und intensive Gesangsleistung ab.

Das Konzert selbst war vor etwas mehr als zehn Jahren schon einmal veröffentlicht worden, damals als DVD als Teil der Deluxe-Edition des Albums "Ten". Natürlich ist die visuelle Komponente eine nicht zu unterschätzende Ergänzung für den Eindruck von diesem Konzert, und möglicherweise wäre eine Neuveröffentlichung, diesmal auf DVD und auch auf Blu-ray, eine bessere und sogar naheliegendere Wahl gewesen, anstatt eine reine Audio-CD zu liefern, bei der nur ein Foto auf der Rückseite von der Energie des Auftritts kündet.

Obendrein ist die Aufmachung der CD schon sehr spartanisch - es kommt komplett ohne Booklet daher; Cover und Backcover und zwei Innenseiten sind nicht ausreichend, um mit den drei Fotos die Atmosphäre des Konzertes zu transportieren. So bleibt eine musikalisch tolle CD, die dadurch geschmälert wird, dass man weiß, dass es das Ganze auch hätte auf DVD geben können, denn die Band hat die Songs als Einzelvideos sogar auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht, und obendrein in einer eher lieblosen Gestaltung ausgeliefert wird. Da die CD allerdings zum Normalpreis im Handel zu finden ist, empfinde ich das als zu wenig. So kriegt man die Musikfans nicht dazu, die CD zu kaufen, statt auf Spotify zu lauschen.

Der Auftritt selbst wird dadurch natürlich nicht geschmälert und ist sehr empfehlenswert. Sehr mal selbst, hier ist 'Even Flow':