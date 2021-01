Setting The Stage (EP)

Soundtrack eines Ein-Mann-Unternehmens.

"Setting The Stage" ist die Debüt-EP von JEFF PENNACHIO, einem Multiinstrumentalisten aus New York, der auch als Gitarrist der Band DESIGN THE VOID aktiv ist. Er spielt auf seiner EP symphonischen Instrumentalrock, wobei er nicht nur Gitarre, Bass und Schlagzeug, sondern auch die Programmierung der orchestralen Sounds übernommen hat.

Die Drei-Track-EP eröffnet mit 'Wilson Theater', einer verträumten Ballade mit sanften Geigen und unverzerrter Gitarre, die zwischendurch mit recht heftigem Getrommel überrascht. 'Interposition' dagegen ist ein ebenso eleganter wie energischer Dialog zwischen Gitarre und Klavier. 'The Voyager' legt eher düster los, erinnert zwischendurch an gewisse Aspekte des ALAN PARSONS PROJECTs und endet in einem relativ heftigen rockigen Finale. Als Gitarrist gehört Jeff Pennachio nicht zu den nordamerikanischen Schreddereren, sondern er ist ein Mann der fließenden Melodien, wobei er, wo es passt, auch ordentlich rifft. Vom Temperament steht er Eric Johnson näher als Joe Satriani.

Wie Jeff Pennachio selbst aussagt, ist seine Musik durch Filmsoundtracks inspiriert. Wenn man dann noch beachtet, dass er Fans des TRANS SIBERIAN ORCHESTRA empfohlen wird, dürfte klar sein, dass einen hier nicht das erwartet, was gemeinhin unter Rock verstanden wird. Vielen von uns werden seine Kompositionen recht zahm vorkommen. Wer sich mit dieser Musik anfreunden kann, kann sich auf drei gut gemachte Kostproben des Genres freuen.