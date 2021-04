Atmosphärischer Black Metal aus Barcelona auf Spitzenniveau

Eine einsame Schneelandschaft. Nur ein Haus steht an dem verschneiten und vereisten Weg. Dieses Szenario bietet uns das Cover von "Portraits", dem vierten Studioalbum der spanischen Atmospheric-Black-Metaller PERENNIAL ISOLATION. Moment: Spanien? Darauf wäre ich nun nicht gekommen bei dem Cover und der Musik. Das Artwork führt mich eher in die einsamen Regionen Skandinaviens und vermittelt nicht den Eindruck von Sonne, Strand und Meer, was ich eigentlich mit Barcelona verbinde. Nun, diese Einschätzung der Katalanenstadt könnte sich jetzt ein wenig durch PERENNIAL ISOLATION ändern.

Denn das spanische Quartett kreiert auf "Portraits" verschiedenste Bilder und Emotionen, die in meinem Kopf auftauchen. Bestes Beispiel dafür ist 'Unceasing Sorrows From the Vastness' Scion', das sehr langsam und melodisch beginnt, dann noch ruhiger wird und eine kalte Atmosphäre aufbaut, ehe es in besten melodischen Black Metal ausbricht, nur um dann wieder ruhig und atmosphärisch zu werden. Die ersten Klänge von 'To The Withering Womb' führen den Hörer in Gedanken wieder in kalte, verlassene Gegenden Skandinaviens, in denen man nur das Wehen des Windes hört und sonst nur Stille genießt. Was auf "Portraits" direkt ins Ohr sticht, ist die starke Gitarrenarbeit und Melodieführung, sowie die klirrend kalten Vocals von Fronter A., der nicht selten Erinnerungen an Jens Rydén (EX-NAGLFAR, THYRFING) wach werden lässt.

"Portraits" ist ein sehr Facetten reiches und abwechslungsreiches Album geworden, das zumindest in den Passagen melodischen Black Metals an "Vittra" von NAGLFAR erinnert. PERENNIAL ISOLATION schafft es nicht nur durch das Coverartwork Bilder zu erzeugen, sondern die Band malt diese Bilder auch mit ihrer Musik in unseren Kopf und unsere Gehörgänge. Eine solche Anregung meiner Fantasie und die dadurch entstehende Bildgebung habe ich in dieser Form lange nicht mehr bei einem Album erlebt. Hier bleibt nur eins: Hinsetzen, Musik an, Augen zu und genießen.