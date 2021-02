Dein Partner für die ganz großen Reisen?

Der Vorgänger "Versus" war mein erster Kontakt mit den Schweden von PG.LOST - und ein durchaus lohnenswerter. So habe ich auch gleich meine Hände nach "Oscillate" ausgestreckt. Seither ist nun aber auch schon einige Zeit vergangen und ich muß sagen: Ich tue mich schwer. Warum?

Nun, der Post Rock von PG.LOST verkörpert vor allem eine große Weite. Ganz typisch für das Genre bauen sich unendliche Schichten an Soundkörnern auf, ehe ein gewaltiger Windstoß sie über alle Ozeane bläst. PG.LOSTs Variante davon ist kunstvoll in Szene gesetzt und wirkt ausgereift, wie von langer Hand über viele Jahre hinweg geplant. Und ich kann verstehen, dass man von diesem Album mitgenommen werden kann. Es ist wunderbar klar, raumgreifend, detailverliebt, ausgefeilt, alles was man sich nur wünschen kann. Aber irgendwie bin ich - zumindest momentan - zu kleinkariert dafür. Ich brauche ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Persönliches, etwas, das ein wenig Haftung verleiht. Vielleicht ja doch mal eine kurze Gesangpassage, oder eine Akustikgitarre, gar mal ein ungewöhnliches Instrument?

Natürlich verstehe ich, dass sich dies mit der künstlerischen Vision von "Oscillate" wohl beißen würde. Hier geht es einfach nicht um kleine Dinge; die Weiten das Alls und die Tiefen der Ozeane wollen erforscht werden. Und ich bin mir sicher, "Oscillate" ist dafür ein wertvoller Partner. Eventuell schließe ich mich da auch noch an. Denn die Musik ist toll. Für dem Moment ist sie mir einfach zu weit weg.