Hannes und der Bürgermeister.

Spraitbach ist eine kleine, idyllische Gemeinde mitten im wunderschönen Bundesland Baden-Württemberg auf der Ostalb und wird seit 2017 von einem neuen Bürgermeister regiert. Auf den ersten Blick mag das sicherlich keine Besonderheit darstellen, auf den zweiten allerdings umso mehr. Die Spraitbacher Bürger schenkten ihr Vertrauen bei der Wahl keinem Geringeren als dem damals 29-jährigen Johannes Schurr. Besser bekannt ist der großgewachsene Schwabe auch als Jogi Schure, seines Zeichens Frontmann der süddeutschen Power Metal Band PHALLAX.

Eigentlich sollte der aktuelle Dreher des Schwaben-Quintetts mit dem verheißungsvollen Titel "Lex Concordia" bereits im Jahr 2018 das Licht der Welt erblicken, aber die neuen beruflichen Verpflichtungen als Amtsinhaber sowie ein Besetzungswechsel am Schlagzeug verzögerten das Unterfangen leider. Doch alles hat im Leben bekanntlich ein Ende, und so knallt das Nachfolgealbum des tollen Vorgängers "Relics Of Harmony" mitten in die Pandemie und versüßt uns hoffentlich die Saure-Gurken-Zeit mit feinstem Metal made in Swabia.

Die sowohl bange als auch spannende Frage stellte sich mir vor dem ersten Spin: Wie wird es wohl klingen, das neue Werk? Gehen die Jungs, aufgrund der Tatsache einen singenden Bürgermeister an vorderster Front stehen zu haben, die Sache heuer vielleicht etwas gemächlicher oder gar kommerzieller an?

Pustekuchen! "Heiliges Blechle", oder für alle Nichtschwaben unter unseren Lesern auch "Holy Steel", war der allererste Gedanke, der mir direkt bei der ersten Zufuhr des Albums durch den Kopf schoss. Mann oh Mann, waren die eigentlich schon immer so hart unterwegs? So heavy hatte ich PHALLAX überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Mächtige Gitarrenpower und druckvolles Drumming sind die Grundpfeiler des Sounds, auf denen Jogi mit seiner äußerst variablen Stimme thront. Wer glücklicherweise, in gefühlt leider schon grauer Vorzeit, einmal in den Genuss einer Live-Show des großgewachsenen Fronters und seiner Truppe kam, weiß um dessen großartige Entertainer-Qualitäten auf der Bühne. Egal ob als kurzfristiger Aushilfssänger der Kollegen WITCHBOUND oder mit seinen PHALLAX-Jungs, Jogi wickelt mit seiner lockeren Art und seinen teils humoristischen Ansagen jedes noch so reservierte Publikum in Windeseile um seinen kleinen Finger und sorgt für ausgelassene Partystimmung. Während ich diese Zeilen in die Tastatur haue, wird mir wieder einmal äußerst schmerzhaft bewusst, wie sehr ich die Zeit der Live-Auftritte doch vermisse.

Mit dem obergeilen und verdammt heavy aus den Boxen schallenden 'Here We Stand' und dem nicht minder genialen 'Scratch App' gelingt den Schwaben ein Einstand nach Maß, und der versetzt seinen Zuhörer direkt auf Betriebstemperatur. Mit einem Schmunzeln im Gesicht und in mich gekehrt denke ich mir so insgeheim: Jawoll, so und nicht anders hat Heavy Metal aus Schwaben zu klingen. Mit 'Sei Du das Licht' gibt es erstmals einen deutschsprachigen Titel aus dem Hause PHALLAX und ich muss gestehen, dass ich schon etwas Anlaufzeit benötigte um mich damit anzufreunden. Hat man das dann aber geschafft, gehört das Lied mit seiner positiven Botschaft zweifelsohne zu den vielen Höhepunkten dieses Drehers. 'Echoes' nennt sich eine wunderschöne Ballade und unterstreicht die Vielschichtigkeit dieses Albums mehr als eindrucksvoll. 'Inside Us' zeigt die Heavy Metal-Truppe gar von einer eher progressiven Seite und bietet einige sehr gelungene Breaks und Tempowechsel. Der Stampfer und sicherlich auch künftige Live-Hit 'Rocksolution' beendet "Lex Concordia" und lässt mich freudestrahlend den Repeat-Knopf drücken.

Jogi und seinem kongenialer Bruder, Langbartträger und zudem auch Gitarrist Felix Schurr ist ein äußerst abwechslungsreiches, kurzweiliges und vielschichtiges Metal-Album mit großem Unterhaltungsfaktor gelungen, welchem die lange Entstehungszeit sowohl augen- als auch ohrenscheinlich sehr gut getan hat. Dennoch hoffe ich, dass ein etwaiger Nachfolger nicht noch einmal so lange auf sich warten lässt und wir uns möglichst bald wieder auf einem Livekonzert dieser spielfreudigen Band auf ein Bierchen sehen werden.

Übrigens, "Hannes und der Bürgermeister" ist eine lose Folge schwäbischer Volkstheaterszenen, die vor allem im Südwesten Deutschlands erfolgreich ist und da der PHALLAX Basser zufälligerweise auf den Vornamen Hannes getauft wurde, konnte ich mir den Teaser einfach nicht verkneifen.