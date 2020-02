Die Masse bedient, die Klasse verfehlt

In der relativ naiven Welt von PHRENIA sind Begrifflichkeiten wie Abnutzung oder mangelnde Eigenständigkeit anscheinend nicht sonderlich gebräuchlich; anders lässt sich jedenfalls nicht erklären, warum die Serben auf ihrer neuen EP so viel Gespültes durch die Boxen schicken bzw. warum ihnen offenbar noch nicht in den Sinn gekommen ist, dass der Stoff von "Perspectives" nun keine allzu großen Perspektiven aufwirft.

Die Mischung aus elektronischen Versatzstücken und alternativ geprägtem, modernem Metal(?) mag zwar oft genug als echte Hookline-Schleuder funktionieren, jedoch ist das gelegentlich verträumte Momentum in den sechs neuen Stücken so schnell abgeblättert, dass man sich schon zur Hälfte der Spielzeit nicht mehr davon anstecken lassen möchte - und Letztgenannte ist nun mal nicht sonderlich lang.

PHRENIA hat ganz offensichtlich einen Blick auf den Mainstream geworfen, den die Osteuropäer vor allem in Stücken wie 'Invisible' und 'Who Knows The Answer' mit Hingabe bedient. Butterweiche Melodien treffen hier auf zuckersüße Vocallines, während ein paar Alibi-Grooves im Hintergrund darauf achten, dass der metallische Ausgangsgedanke nicht vollständig abhanden kommt. Doch wie man es auch dreht und wendet: Am Ende steht eine ziemlich starke Massenanbiederung, deren Teenie-Modus evtl. noch die Zahnspangenfraktion im Festival-Publikum anlocken könnte, nicht jedoch den etwas anspruchsvolleren Zuhörer, der hier relativ schnell sein nervliches Limit erreichen sollte. "Perspectives" ist eine nette EP, an der man sich aber unglaublich schnell satt gehört hat - so wie das nun mal mit vergänglichen Sounds so ist...