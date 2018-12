Sound The Alarm

Sound The Alarm

Alternative Rock für Fortgeschrittene

"Sound The Alarm" ist ein richtig gutes Album - und mit dem vorweggenommenen Fazit ist für Freunde der kraftvollen alternativen Unterhaltung eigentlich schon alles gesagt. Die Truppe aus Köln, an deren Front mit Insa Reichwein eine herausragend gute Sängerin steht, erfindet das Rad nicht neu, kaschiert möglichen Individualitätsverluste jedoch mit einer extrovertierten, manchmal auch extravaganten Performance, die im Schnittfeld von EXILIA, GUANO APES und SKUNK ANANSIE nicht nur viele Emotionen weckt, sondern vor allem auch immer wieder richtig fett rockt - und das auf so vielfältige Art und Weise.

Geht PINSKI anfangs noch auf die Bedürfnisse der größeren Masse ein und streut Hooklines am laufenden Band, erweitern die Rheinländer ihr Portfolio im weiteren Verlauf um sphärische Nuancen, fast schon progressive Zutaten, experimentelle Momente und genrefremde Ausflüge, haben dabei aber immer eines ganz konkret im Auge: die Zugänglichkeit ihres Materials. Selbst ein härterer Brocken wie 'Society' mit seinen beinahe metallischen Gitarrensounds ist irgendwann (und das vergleichsweise zügig) verinnerlicht, während 'Fire', 'Stay Alive' und 'Red Sun' zum Selbstläufer mutieren, weil die Melodiebögen und die knackige Darbietung ein richtig starkes Gefühl hinterlegen.

Natürlich könnte man hier und dort auch beklagen, dass die Band den Weg des geringsten Widerstands geht, doch dies ist nur in der oberflächlichen Betrachtung wirklich wahr. Insgesamt ist "Sound The Alarm" nämlich ein recht anspruchsvolles Album, das nicht nur wegen seiner vielfältigen Orientierung einer Entdeckungsreise gleicht, sondern auch bei der handwerklichen Finesse viele Details versteckt, die sich erst nach und nach offenbaren. Zugänglichkeit, Einprägsamkeit und doch höhere Kunst? Ja, bei PINSKI geht diese Rechnung problemlos auf. Mit ihrer aktuellen Scheibe landet die vierköpfige Combo einen echten Volltreffer!

Anspieltipps: Sound The Alarm, Humanity, Red Sun