Megastarkes Zweitwerk!

Es gibt sie immer mal wieder, diese speziellen Bands, die du das erste Mal hörst und auf Anhieb verliebt bist. Dazu gehören auch die Italiener PLEONEXIA mit ihrem Debüt "Break All Chains", welches 2014 erschienen ist. Jetzt, nach langen sechs Jahren melden sich die Turiner mit ihrem neusten Werk mit dem wunderschön klingenden Titel "Virtute E Canoscenza", was übersetzt Tugenden und Wissen heißt, zurück.



Mit dem 'Forgotten Language Song', einem instrumentalen Intro bestehend aus Bassläufen und choralem Frauenesang ,wird Album No. 2 eröffnet. 'Out Of The Tribe' ist dann gleich wieder ein Beispiel dafür warum ich PLEONEXIA so liebe. Hat die Nummer zu Beginn einen leichten IRON MAIDEN-Touch, wird es kurz darauf etwas heftiger. Hier zeigt vor allem Sänger Michele Da Pila seine Variabilität, der nicht nur Klargesang drauf hat, sondern auch gerne mal recht böse klingen kann. Es ist die gewisse Unberechenbarkeit im Sound der Italiener, die mich immer wieder aufs neue begeistert. Mag auf dem Erstling vielleicht manches noch nicht ganz zu 100% ausgereift gewesen sein, so haben sie sie auf "Virtute E Canoscenza" ihren ganz eigenen Stil perfektioniert, der eben aus dieser Unberechenbarkeit besteht verschiedene Metal-Genres miteinander zu vebinden. Meine persönliches Highlight auf einem äußerst abwechslungsreichen Album ist das gut siebenminütige 'Choises'. Der Song beginnt als astreine klassische Powerballade und entwickelt sich zu einem Metalepos par excellence.



Ich bin ehrlich, dass ich mir eine solche Steigerung zum Debüt zwar gewünscht habe, aber einen derartigen Quantensprung hätte ich dann doch nicht erwartet. In einer Zeit, wo wir leider zu oft von Stangenware zugeballert werden, die mir einfach nichts gibt, ist eine Band wie PLEONEXIA eine wahre Wohltat für die Ohren.