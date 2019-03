Musik in der sich die Hoffnung versteckt.

Powermetal.de ist gemäß den Statuten ein Magazin für Metal, Rock und Gothic und POST DEATH SOUNDTRACK ist jetzt mal ein dicker, fetter Tip für diejenigen, die sich für das letztgenannte Genre am meisten interessieren. POST DEATH SOUNDTRACK spielt dabei keineswegs den typischen Gothic mit wavigen Sounds, grabestiefer Stimme und todessehensüchtigem Pathos. Nein, POST DEATH SOUNDTRACK ist eher unterkühlt, elektronisch und hat manchmal leicht avantgardistische Anflüge.



'Chosen Sons' ist ein Track, der mich sofort fasziniert, den man laut hören muß. Die post-apokalyptischen Soundscapes werden durch einen etwas mechanisch wirkenden, aber sehr charismatischen Gesang untermalt, zwischen den sich auch immer mal wieder verzweifelte Screams mischen. 'The perfect place for hope to hide' ist in diesem Kontext eine geniale Textzeile. 'Crumbs' wartet dann mit noch mehr elektronischem Geklicke auf, ist sehr experimentell, entfaltet sich aber nach ein paar Spins ebenso stark wie der Opener. Allerdings steige ich dann bei 'Dark Matter' zwischenzeitlich aus. Irgendetwas ist kaputt an diesem zynisch wirkenden Track, dessen verstörende Sounds mich verwirren. Richtig richtig geil wird es allerdings mit dem flotten Psyche-Techno-Track 'Ripples In The Living Dream', bei dem auch eine verzerrte Gitarre eine Rolle spielen darf. Das könnte auch von DEVIN TOWNSEND sein. 'Ramona Hills' ist darauf der richtige Sound zum runterkommen, auch wenn die ambienten Soundfetzen ein wenig zu lang ausklingen.



POST DEATH SOUNDTRACK macht auch in der Folge keine Kompromisse in Sachen klanglicher und stilistischer Einheitlichkeit. 'Benediction' ist düstere, sanft orchestrierte Weltmusik, auch mit weiblichem Gesang und erinnert entfernt an DEAD CAN DANCE. Tendenziell wird man in der zweiten Hälfte des Albums sphärischer und verliert sich mitunter auch mal in Längen ("It Will Come Out Of Nowhere" läuft über 60 Minuten!), aber ich bin echt glücklich, in unserer Endlos-Liste an neuen Veröffentlichungen POST DEATH SOUNDTRACK gewählt zu haben. Das kanadische Duo macht Musik mit Anspruch, Herz und Hirn.