Tatsächlich ein echtes Pfund!

Fäuste in die Luft, vorher noch einen guten Schluck genommen, und dann geht's los: POUNDER braucht eure Unterstützung, denn die Band aus Los Angeles schreit nach lauten Chören, noch lauterer Anfeuerung und euphorischer Bewunderung. Der Grund? Nun, die neue EP geht mit ihren drei NWoBHM-tauglichen Hymnen absolut durch die Decke, kreiert drei fantastische Singalongs und ist in meinen Augen eine der besten traditionellen Veröffentlichungen der letzten fünf Jahre. Und wohlgemerkt: wir reden hier tatsächlich nur über schlappe drei Songs!

Mit dem einleitenden Titelsong dürften die Amis bereits jeden Träger einer völlig ausgewaschenen Kutte auf ihre Seite gezogen haben. Grandiose Melodien, ein energischer Groove, dazu dieser unwiderstehliche Drive, den eigentlich nur die Originale so fein hinbekommen, und natürlich ein Chorus, der dem Ganzen die Krone aufsetzt. Yes, die Band ist 'Faster Than Fire' - und sie hat gerade erst begonnen. Das darauffolgende 'The Last Stand' kann nämlich noch eins draufsetzen und begeistert als ultimatives, hymnisches Tribute an die britische Metal-Szene der frühen 80er in jeder Note. Wer hier noch stillsitzen kann, sollte seine Plattensammlung für einen karitativen Zweck spenden!

In 'Come Alive' geht es zum Abschluss dann ein bisschen gemäßigter zu, doch auch im mittleren Tempo ist POUNDER eine Macht und steht Truppen wie DIAMOND HEAD in überhaupt gar nichts nach. Mensch, es wird allerhöchste Zeit, dass diese Band eine komplette Scheibe aufzeichnet, damit Kollege Weinsheimer die Buchung für's "Keep It True" vornehmen kann. Diese Band ist eine Wucht - und ein echtes Pfund in Sachen klassischer Heavy Metal. Kaufen!