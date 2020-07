Best Of The Blessed

Happy Birthday nachträglich.

Man kann über POWERWOLF denken, was man will. Aber das, was die Wölfe machen, machen sie mit Hingabe, Spielfreude und Authentizität. Seit Bandgründung vor 16 Jahren ist viel passiert und die Band wuchs konstant. Heute füllt der heulende Fünfer Stadien und selbst die größten Festivals, spielt auf ausverkauften Tourneen eine fulminante Show nach der nächsten und blickt auf sieben mit Hits vollbepackte Alben, etlichen Special-Releases sowie eine stets treue Fanschar zurück. Und das will schließlich gefeiert werden.

So ist auch "Best Of The Blessed", das erste POWERWOLF-Best-Of-Album, keine halbwarme, lasch schmeckende Suppe, die mit einigen Hits garniert wurde, nein. Die Hohepriester entschlossen sich für eine Zusammenstellung ihrer 16 größten Klassiker, von denen sie selbst einige neu eingezimmert haben. Davon betroffen sind die etwas älteren Stücke wie 'We Drink Your Blood', 'Saturday Satan' oder 'Resurrection By Erection' und 'In Blood We Trust', die im neuen Soundgewand natürlich noch wuchtiger daherkommen. Ursprünglich auf "Return In Bloodred" vertreten, wurde 'Kiss Of The Cobra King' sogar neu arrangiert.

Generell macht die Zusammenstellung nicht nur klar, wie positiv kurzweilig und unterhaltsam POWERWOLF in all den Jahren agierte, sondern vor allem wie gut die einzelnen Stücke aufeinander aufgebaut sind. Denn obwohl chronologisch die Gebrüder Greywolf und Co. hier bewusst einiges durcheinanderwürfeln, läuft "Best Of The Blessed" wie aus einem Guss.

Als zusätzliche Appetithappen wird eine hochwertige Live-CD mitgeliefert, die bei den Shows der Wolfsnächte-Tour aus dem Jahre 2018 mitgeschnitten wurde. Man merkt, dass es aufgrund der Größe und des Erfolgs dieser Tour besondere Auftritte waren, bei denen sich Band und Publikum elektrisierend gegenseitig die Bälle zugespielt haben. Vorliegend merkt man nicht, dass verschiedene Shows heuer zusammengefügt wurden. Anstatt auch die Trackliste 1:1 zu kopieren, weichen Playliste der Best-Of und des Live-Sets auch abwechslungsreich erheblich voneinander ab – Vergleiche wie bei 'Werewolves Of Armenia', 'Armata Strigoi' oder auch 'Demons Are A Girl's Best Friend' kann man trotzdem ziehen.

Man munkelt, dass Attila und Konsorten momentan fleißig am "The Sacrament Of Sin"-Nachfolger werkeln. Und um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, haut uns POWERWOLF mit "Best Of The Blessed" also ein recht gelungenes Rundum-Sorglos-Paket vor den Latz und bedankt sich standesgemäß recht üppig für die jahrelange Fantreue.