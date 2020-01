Ordentliches Livealbum der Veteranen.

Dass PRAYING MANTIS nicht in den Metal Archives geführt wird, ist weiterhin absoluter Quatsch. Die NWoBHM-Veteranen sind sicher musikalisch nahe am AOR, aber zum einen ist das ja auch ein Qualitätsmerkmal, und zum anderen sind sie für die Metalszene unheimlich prägend. Mit "Keep It Alive!" gibt es nun nach 23 Jahren endlich wieder ein Live-Album, das zweite der Heroen. Und dieses ist ihnen durchaus gelungen. Aufgenommen wurde das Konzert am Frontiers Rock Festival V in Mailand, am 28.04.2018. Geboten werden daher, durchaus verständlich für einen Festival-Auftritt, "nur" zehn Tracks.



Durchaus mutig finde ich die Tracklist: Mit 'Panic In The Streets' und 'Children Of The Earth' werden nur zwei Songs vom Debüt gewählt. Die letzten beiden Alben sind jeweils mit zwei Tracks repräsentiert. Auch "A Cry For The New World" ('Dream On') wurde zum Beispiel bedacht. Diese Mischung gefällt auf jeden Fall. Auffällig finde ich beim Anhören: Es gibt keine Qualitätsunterschiede, jede Phase der Bandgeschichte hat Hits zu bieten. Das ist wirklich beeindruckend! Man merkt der Band an, dass sie mit viel Spielfreude und guter Laune unterwegs war bei diesem Festival, die Melange zwischen traditionellem Metal und gutem AOR ist insgesamt sehr gelungen.



Insgesamt wären zwei oder drei Tracks mehr natürlich schon noch klasse gewesen. Dafür wird man aber mit einer beigelegten Live-DVD entschädigt, die ich noch nicht begutachten konnte, die aber sicher für viele (vor allem die dabei Gewesenen) einen zusätzlichen Kaufanreiz bietet. Für Fans der Band, aber auch Metal-Fans im Allgemeinen und AOR-Liebhaber im Besonderen lohnt sich sicher eine Anschaffung. Ihr unterstützt hier eine der hochwertigsten Traditionsbands, die leider immer etwas unberechtigt unter dem Radar vieler Spezialisten flog. Macht weiter so!



Anspieltipps: Captured City, Children Of The Earth.