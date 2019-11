Ordentliches Debüt mit leichten Abstrichen beim Sound.

Es ist erstaunlich, wie sehr das Herkunftsland einer Band die Erwartungen an die dargebotene Musik lenken kann. So würde ich bei einer Band aus Griechenland immer in Richtung Power Metal oder klassischen Heavy Metal schielen, allerdings wohl kaum mit düsterem Gothic Rock im Fahrwasser von Acts wie LACUNA COIL rechnen. Genau das ist es aber, was PROJECT RENEGADE auf dem Erstling "Order Of The Minus" präsentiert. Gegründet von Sängerin Marianna und Schlagzeuger Ody, konnte die Band aus Athen mit ihrer Debüt-EP "Cerebra" im Jahr 2017 erstmals auf sich aufmerksam machen und will nun mit dem ersten Langeisen endgültig durchstarten.

Der Beginn gelingt dabei nach einem zugegebenermaßen etwas planlosen Elektro-Intro mit dem eigentlichen Opener 'Liber8' wirklich gut. Die Gitarren grooven ordentlich und dröhnen mit einem herrlichen Breitwand-Sound aus den Boxen, während die elektronischen Spielerein dezent im Hinterground eingesetzt werden, um den Song nach vorne zu peitschen. Besser wird es sogar noch, sobald Fronterin Marianna ihren ersten Einsatz bekommt, denn die junge Dame hat ein ordentliches Organ und fühlt sich sowohl in melodischen als auch in etwas bissigeren Gesangspassagen hörbar wohl. Eigentlich könnte man sich also entspannt zurücklehnen und die restliche Spielzeit genießen, wäre da bloß nicht die viel zu glattpolierte Produktion des Silberlings. Diese stellt grundsätzlich die Vocals - ähnlich einer Pop-Produktion - leider immer komplett in den Vordergrund, was dazu führt, dass sämtlicher Druck der Instrumental-Fraktion restlos verpufft und damit auch die Dynamik der Songs unnötigerweise leidet. Gerade bei einer Band, die auf diesen Konstrast zwischen melodischen Vocals und metallischen Gitarrenwänden setzt, ist das natürlich ein echtes Problem. Glücklicherweise hilft das hervorragende Händchen für große Melodien, das der Vierer auf dem Erstling immer wieder demonstriert, über die eklatanten Mängel beim Klangbild der Scheibe über weite Strecken hinweg. So zaubern die Griechen schlussendlich mit 'Products Of War' und 'The Strain' sogar noch zwei echte Glanzpunkte aus dem Ärmel, die sich nicht vor der Gothic-Konkurrenz verstecken müssen.

Das Debüt von PROJECT RENEGADE darf damit unter dem Strich trotz der schlechten Ballance zwischen instrumentaler Härte und gesanglichem Zuckerguss als Erfolg betrachtet werden. Auch wenn mir dank der beschriebenen Probleme ein wenig die Dynamik fehlt, dürfen Genre-Fans zu meinen sieben Punkten locker noch einmal ein bis zwei Punkte hinzu addieren, denn gerade für Fans von LACUNA COIL oder poppig angehauchten Metal-Acts wie AMARANTHE oder EVANESCENCE dürfte "Order Of The Minus" bestes Futter sein!