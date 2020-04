Mehr über Prophets Of The Rising Dead

844 km auf die Schnelle

Dass Sachsen-Anhalt nun doch nicht so weit entfernt von Göteborg ist, beweisen uns die Bad Schmiedeberger von PROPHETS OF THE RISING DEAD, die sich auf ihrem Debütschmiedeeisen "Discordia" komplett dem modernen, melodischem Todesmetall gewidmet haben. Einflüsse von AT THE GATES, THE HAUNTED, DARK TRANQUILITY, SOILWORK und ENTOMBED sind kaum zu überhören, doch gibt es durchaus ungeeignetere Referenzen.

Es wird also geklotzt und nicht gekleckert, was an der durchaus druckvollen und zeitgemäßen Produktion liegt. Kurzum: Das Teil ballert schon ganz schön. Hinzu kommt die Mischung aus aggressivem Riffing, harschen Growls, durchaus einprägsamen Melodien und coolen Breakdowns, die "Discordia" zu einem Erstlingswerk der besseren Sorte wachsen lässt. Es wird auch nicht nur durch die Bank weg aufs Gaspedal gedrückt, und auch Frontmann Lucas schreit nicht nur stumpf ins Mikro.

Generell ist die Abwechslung das große Plus bei den Propheten aus Sachsen-Anhalt, denn schon beim eröffnenden 'Out Of Reach', das ohne großes Intro gleich in die Vollen geht, wird Variabilität – selbst in den Lyrics – großgeschrieben. Aber auch instrumental überrascht das Viergestirn oftmals. Von dezenten Rockakzenten ('Scarytale'), über mächtigem Stampf ('Behind The Stars') bis hin zu interessanten Tempowechseln ('Faceless') und bockstarke Gitarrenarbeit 'Veiled In Light' hat "Discordia" in Gänze viel zu bieten.

Wer sich also in Göteborg zu Hause fühlt und mit den oben genannten Bands etwas verbindet, sollte PROPHETS OF THE RISING DEAD samt geglücktem Debüt auf jeden Fall antesten und im Auge behalten. Eine äußerst liebevolle Aufmachung im Digipackformat gibt es inklusive, vieles dem Zufall überlassen die Jungs also nicht.