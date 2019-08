We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan’s Drink (20th Anniversary Special Edition)

Eine rundum gelungene Neuauflage des Debüts

Seit ziemlich genau 20 Jahren hauen die Jungs von PSYCHOPUNCH den Knüppel bereits aus dem Sack des skandinavischen Rock'n'Rolls, und wer die jüngere Historie der Band ein wenig verfolgt hat, wird längst wissen, dass die Schweden noch lange nicht darüber nachdenken, auf ihre etwas älteren Tage Gas herauszunehmen.

Angefangen hat damals jedoch alles mit einem Demo namens "333 Half As Evil", das dank unbestechlicher Songs wie 'Stranded' und 'Dying On My Own' sofort die Aufmerksamkeit der Plattenfirmen auf sich zog, die wiederum darum buhlten, die erste PSYCHOPUNCH-Scheibe in ihren eigenen Katalog zu übernehmen. Mit "We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink" veröffentlichte die Band schließlich eines der dreckigsten Debüts der damals gerade frisch etablierten Schweinerock-Szene, präsentierten sich im Vergleich zu den meisten Acts der neuen Bewegung aber noch deutlich Punk-affiner. Der Titelsong 'Down In Flames' und 'Goin' Crazy' sind bis heute einige der coolsten Punk'n'Roll-Tracks, die das Business jemals hervorgebracht hat - nur erinnern sich heute nicht mehr allzu viele einstige Supporter an den bunten Strauß, den PSYCHOPUNCH anno 1999 in die Läden wuchtete.

Von daher ist es sicherlich begrüßenswert, dass der Erstling pünktlich zum Jubiläum ein weiteres Mal aufgelegt und auch noch um eine Menge Bonusmaterial angereichert wird. Die auch klangtechnisch überarbeitete Scheibe beinhaltet nämlich das gesamte erste Demo und dazu einige Neuaufnahmen heutiger Bandklassiker, darunter eine fulminante Version von 'Back In The Days' und eine rotzfreche Adaption von 'Dying On My Own', die noch einmal deutlich unterstreicht, dass die Skandinavier bereits im ersten Stadium dazu in der Lage waren, zeitlose Songs zu komponieren.

Zwei Dekaden später ist von der rotzigen Attitüde und der Magie der dreckigen Gitarren nichts verschwunden. Im Gegenteil: Die Neufassung von "We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink" ist ein nostalgisch geprägtes Highlight, das vor allem all den Ignoranten vor Augen führen sollte, wie stark und euphorisierend diese Truppe seit zwei Jahrzehnten unterwegs ist!